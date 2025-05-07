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體育 籃球 NBA

西部準決賽勇士灰狼 台北賽周天成、宮崎友花出賽 今日賽事預告與轉播

2025/05/07 06:51

勇士對決灰狼。（資料照）勇士對決灰狼。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽，第1場是道奇對上馬林魚，第2場是費城人對上光芒，第3場為大都會對上響尾蛇。

NBA季後賽準決賽，第1場由溜馬對決騎士，溜馬是否能拿下2：0領先，或者是騎士能扳平系列賽？第2場是勇士對決灰狼，究竟誰能搶下系列賽開門紅？

台北羽球公開賽會內賽，男單李家豪將對上印度夏提，周天成對上日本大林拓真，王子維對上大馬詹俊為，林俊易對上比利時卡拉基；女單奧原希望對上明地陽菜，宮崎友花對上台灣黃瀞平；男雙王齊麟／邱相榤與江建葦／吳軒毅上演台灣內戰。

中職例行賽，統一獅梅賽斯對上中信兄弟鄭凱文，味全龍王維中對上台鋼雄鷹江承諺，樂天桃猿對上富邦悍將李東洺。

MLB

06:30 道奇@馬林魚 愛爾達體育2台

07:00 費城人@光芒 愛爾達體育1台

09:30 大都會@響尾蛇 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:00 溜馬@騎士 G2 緯來體育

09:30 勇士@灰狼 G1 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:30 統一獅@中信兄弟 緯來體育

18:30 味全龍@台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、博斯運動

18:30 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

日職

17:00 阪神＠巨人 DAZN1

17:00 火腿@歐力士 DAZN2

台北羽球公開賽

09:00 會內賽 博斯運動

PLG總冠軍賽

20:00 勇士@領航猿 DAZN1

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