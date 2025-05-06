日職》巨人軍吞敗寫史上首見慘紀錄！241轟「5億男」傷退恐長期缺陣

岡本和真。（取自產經體育）

〔體育中心/綜合報導〕讀賣巨人今在主場以1：7不敵阪神，屋漏偏逢連夜雨，主砲岡本和真更在守備時受傷退場，賽後巨人軍監督阿部慎之助表示，岡本和真恐怕將長期缺陣。

阪神首局就靠著森下翔太適時安打與小幡龍平二壘安打攻下2分先馳得點，2局上森下翔太敲出2分砲，本季第5轟幫助阪神擴大領先優勢，3局上近本光司再補上2分打點三壘安打，加上才木浩仁5局無失分好投，終場7：1輕取巨人。

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巨人軍吞下2連敗，根據《中日體育》報導，巨人本季對戰阪神戰績為1勝7敗，且今年在主場東京巨蛋對決阪神更是吞下5連敗，寫下史上首見紀錄。巨人軍監督阿部慎之助賽後也坦言：「我感到非常抱歉。」

雪上加霜的是，巨人主砲岡本和真在第一局守備時與中野拓夢發生碰撞，導致左手臂反方向彎曲而受傷，岡本和真隨即倒地痛苦哀嚎。賽後阿部慎監督透露，目前岡本和真左手肘受傷，很可能長期缺陣。

岡本和真休季與球團談薪，獲得加薪1.2億日圓，今年薪水為5.4億日圓，當時他也表示未來有機會想挑戰大聯盟。本季岡本和真出賽31場，打擊率0.308，敲出8轟、25分打點；生涯1037場出賽累積241轟，打擊三圍.274/.381/.519，攻擊指數0.877。

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