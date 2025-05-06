中職》魔鷹連兩戰雙響、近7戰6轟！鋼龍寫下生涯首次慘紀錄

魔鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕味全龍隊王牌洋投鋼龍，賽前防禦率0.57暫居防禦率王，且本季前5場先發最多只失1分。今天作客澄清湖，鋼龍卻慘遭痛擊，台鋼洋砲魔鷹上演單場雙響，包括4局追平2分砲、5局3分砲，單場灌進5打點，幫助球隊終場6:2贏球。

鋼龍前3局虎虎生風，台鋼則是首局內野出現失誤，加上石萬金暴投，首局就奉送龍隊2分。

4局下，王柏融率先上場就敲安，魔鷹接著從鋼龍手中開轟，追平比分。2出局後，胡冠俞、王博玄連續安打，王博玄幫助台鋼取得領先。

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5局下，「魔王連線」相似劇本再次上演，紀慶然和王柏融敲安後，魔鷹單場第2轟出爐，此役累積5打點，7轟暫獨居全壘打王，且自4月27日傷癒歸隊以來，近7戰擊出6轟，連2場單場雙響砲則是聯盟史上第7次。

鋼龍今年來台第5年，他曾在2023年奪單季MVP，該年度單季僅挨5轟，而去年鋼龍單季挨10轟是聯盟最多。今天鋼龍兩度遭魔鷹砲轟，是他來台5年以來，首度有打者單場從他手中雙響砲。

魔鷹的亮眼表現之外，今台鋼球團為王博玄粉絲舉辦「博玄日」，王博玄也沒讓自己的球迷失望，連同超前分打點安打在內，他單場3安猛打賞。

魔鷹。（記者李惠洲攝）

魔鷹。（記者李惠洲攝）

魔鷹。（記者李惠洲攝）

魔鷹。（記者李惠洲攝）

鋼龍。（記者李惠洲攝）

鋼龍。（記者李惠洲攝）

王博玄。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）

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