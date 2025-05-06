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中職》威能帝好投、林泓育開轟 樂天勝率重返5成大關

2025/05/06 21:48

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿威能帝先發5.2局只失1分，林泓育打下2分打點，包括本季首轟，5:1擊敗富邦悍將。樂天最近8戰6勝，勝率重返5成大關，富邦慘遭4連敗。

威能帝雖然被擊出7支安打，仍將傷害減到最低，拿下本季第4勝，和中信兄弟黃博多並列最多。

1局上樂天第1棒陳晨威就擊出二壘打，林智平安打先馳得點。陳晨威和林智平分別連續11場和10場安打。

下半局富邦首名打者池恩齊也打出二壘打，但是以觸擊推進到三壘後，並未能攻下追平分。

第3局樂天先靠四壞球上壘，林智平安打、林泓育高飛犧牲打再下一城，2:0領先。

本季首度上一軍的樂天吳桀睿，第4局率先上場打出本季首安，余德龍和陳晨威安打攻下第3分。

富邦前3局僅有的2支安打，都是池恩齊所擊出，4局下申皓瑋打出二壘打，高國麟適時安打扳回1分。

第5局樂天林泓育打出本季首轟的陽春砲，將中職史上第4的全壘打推進到208轟，和排名第3的統一獅林益全只差2轟。

第7局林泓育選到四壞球，靠著林子偉三壘打跑回本壘，樂天將比數拉開到5:1。

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

林泓育。（記者林正堃攝）林泓育。（記者林正堃攝）

林泓育。（記者林正堃攝）林泓育。（記者林正堃攝）

黃保羅。（記者林正堃攝）黃保羅。（記者林正堃攝）

申皓瑋。（記者林正堃攝）申皓瑋。（記者林正堃攝）

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