中職》連續16個球季開轟、900得分 林泓育的里程碑之夜

林泓育。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿林泓育今天打出本季第1支全壘打，連續16個球季開轟，同時達成生涯九百得分。林泓育賽後表示，那支全壘打有點幸運，球場的風勢幫了大忙，才能達成里程碑之夜。

林泓育表示，全壘打那一球打得比較平，本來想拚二壘打，一打出去就全力跑，不過，可能因為風比較大，很幸運地飛出去，雖然擔任第4棒，並不會刻意想要長打、全壘打，而是看場上的狀況設定攻擊策略，像第3局的高飛犧牲打，因為第1次打富邦先發投手黃保羅的球，他的球並不好掌握，當時就想無論如何都要把三壘跑者送回本壘。

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林泓育第第5局轟出陽春砲，將聯盟史上第4的全壘打推進到208轟，和排名第3的統一獅林益全只差2轟，連續16個球季有全壘打則並列史上第6，前5名是林智勝（21）、張泰山（20）、彭政閔（19）、周思齊（18）和高國慶（17）。

這支全壘打也是林泓育生涯第900得分，史上第4人達成，僅次於彭政閔（1090）、張泰山（1075）和林智勝（1066）。

樂天總教練古久保健二表示，林泓育是球隊不可或缺的存在，他和另一名老將林智平都對球隊非常有貢獻。

林泓育。（記者林正堃攝）

林泓育。（記者林正堃攝）

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