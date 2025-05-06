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中職》兩度狙擊強投鋼龍！魔鷹談策略很簡短

2025/05/06 22:35

魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹，今再次上演單場雙響砲，且2轟都是面對賽前防禦率僅0.57、原本暫居防禦率榜首的味全龍隊洋投鋼龍，幫助台鋼6:2贏球。

魔鷹自上月27日歸隊後，狀況超火燙，連同今晚，他上演連兩場單場雙響砲、近7戰6轟，面對一度暫居防禦率王的鋼龍，魔鷹首打席遭三振後，兩人交手的前2轟都出現在此役。

魔鷹4局下的追平砲，還飛越到球場外，他微笑說：「知道那球很深遠，可能不在觀眾席，但不知道飛多遠。」

至於面對鋼龍，兩人賽前交手，魔鷹對戰打擊率1成11。談到揮擊策略，魔鷹簡單表示：「揮好球。」魔鷹說，沒有多想對戰紀錄，畢竟每位選手狀況都有好有壞，「今天我有打出去，也幫助球隊贏球，感覺很好。」

7局下，魔鷹遭左投王定穎三振後面露苦笑，他坦言：「沒有想拚3響砲，我知道對方一定不會投太好的球給我，當下只想要有個好的打席結果。他們無論是先發、中繼或終結者，每位投手都是好投手，要向他們致意。」

魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）魔鷹雙響砲獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

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