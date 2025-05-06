橄欖球》旅日台將鄭兆毅向前衝 強勢問鼎D2聯賽擒抱王

鄭兆毅（中）。（信路有限公司提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕正在日本職業橄欖球League One聯賽奮戰的台將鄭兆毅，第一個完整賽季就登上「成功擒抱」排行榜首位，所屬球隊「豐田自動織機Shuttles」也首獲D2（乙級聯賽）冠軍，即將挑戰五月底D1（甲級聯賽）升格賽。

鄭兆毅出身新北淡水區，求學階段效力正德國中、竹圍高中橄欖球隊，並入選2018亞洲青年錦標賽U19代表隊，賽後隨即旅外，遠赴橄欖球名門日本天理大學就讀。雖然赴日初期面臨語言和環境適應等挑戰，性格樂觀的他很快融入球隊，甚至以留學生之姿當上副隊長。大學畢業他於2023年加盟豐田自動織機，成為20年來第2位打入日本橄欖球職業聯賽的台灣人。

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鄭兆毅2023-24菜鳥球季僅獲一次例行賽出場機會，被日本職業聯賽高水準震撼、下定決心加強不足之處，「季後我花很多時間苦練技術跟體能、加強理解球隊戰術體系。」2024-25賽季鄭兆毅連12場擔任豐田自動織機的先發7號翼鋒，其中10場打滿全場80分鐘，成為主力也協助球隊戰績持續獨走。

目前鄭兆毅貢獻185次「成功擒抱」，D2聯賽高居第一，遙遙領先排行第二巴斯漢（Joshua Basham）的139次，在例行賽僅剩一場情況下，極有望成為今年日本D2聯賽的「擒抱王」，也將是首位奪得此頭銜的台將。

「球隊對我的期待就是做好防守，我對自己要求很簡單，倒地之後起身速度要快、要隨時對球場上狀況作出反應。」鄭兆毅除了防守發揮速度與機動性，也積極參與進攻，4月13日對戰釜石海浪完成職業生涯首次達陣，攻守兩端都成為隊上不可或缺的要角。

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