中職》富邦貧打吞4連敗卻持續冷凍陳真 紅襪火球男替昔日戰友抱不平

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將昨天以1:5不敵樂天桃猿,吞下近期4連敗,目前戰績7勝19敗位居6隊之末。而近期火力貧乏的富邦,板凳上有著具有長打火力的26歲外野手陳真,卻還是未獲得先發機會。

陳真本季44打數就敲出2發全壘打,與張育成和戴培峰並列富邦隊內全壘打王。然而昨天陳真沒被排進先發,只在6局上接替王正棠代守左外野,8局下獲得打擊機會,更獲得全場「邦迷」掌聲,可惜最終遭一壘審裁定出棒過半,留下1打數0安打的成績,本季打擊率降至0.227。

富邦悍將近4戰場均得不到2分,貧打情況相當嚴重,然而具有長打能力的陳真,近2戰卻都只能以代打上陣。本季陳真也始終無法獲得太穩定的出賽機會,不僅讓球迷替他感到惋惜,就連過去在文化大學時期的隊友、現效力紅襪2A的旅美火球男劉致榮,也在社群媒體上發文替昔日戰友打抱不平:「Put him in the line up」還加上一個「拜託」的表情符號。

不少網友在看到劉致榮的貼文後,紛紛在底下留言表示:「這麼好的球員值得一個能給他上場機會的隊伍」、「我愛致榮」、「致榮太帥啦」、「挺自己的兄弟 愛你」、「連致榮都懂」

