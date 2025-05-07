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中職》富邦貧打吞4連敗卻持續冷凍陳真 紅襪火球男替昔日戰友抱不平

2025/05/07 06:51

陳真。（資料照，記者陳逸寬攝）陳真。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將昨天以1：5不敵樂天桃猿，吞下近期4連敗，目前戰績7勝19敗位居6隊之末。而近期火力貧乏的富邦，板凳上有著具有長打火力的26歲外野手陳真，卻還是未獲得先發機會。

陳真本季44打數就敲出2發全壘打，與張育成和戴培峰並列富邦隊內全壘打王。然而昨天陳真沒被排進先發，只在6局上接替王正棠代守左外野，8局下獲得打擊機會，更獲得全場「邦迷」掌聲，可惜最終遭一壘審裁定出棒過半，留下1打數0安打的成績，本季打擊率降至0.227。

富邦悍將近4戰場均得不到2分，貧打情況相當嚴重，然而具有長打能力的陳真，近2戰卻都只能以代打上陣。本季陳真也始終無法獲得太穩定的出賽機會，不僅讓球迷替他感到惋惜，就連過去在文化大學時期的隊友、現效力紅襪2A的旅美火球男劉致榮，也在社群媒體上發文替昔日戰友打抱不平：「Put him in the line up」還加上一個「拜託」的表情符號。

不少網友在看到劉致榮的貼文後，紛紛在底下留言表示：「這麼好的球員值得一個能給他上場機會的隊伍」、「我愛致榮」、「致榮太帥啦」、「挺自己的兄弟 愛你」、「連致榮都懂」

劉致榮。（資料照，記者陳志曲攝）劉致榮。（資料照，記者陳志曲攝）

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