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MLB》道奇強打「西語老師」進傷病名單！ 主帥：不幸的是

2025/05/07 07:21

赫南德茲進入傷病名單。（資料照）赫南德茲進入傷病名單。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在昨天比賽中於防守時受傷，今天診斷結果出爐是左側腹股溝拉傷，球隊正式把他放到10天傷病名單當中，並叫上外野手奧特曼（James Outman）

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）透露，赫南德茲在檢查後顯示傷勢是左側內收肌1級拉傷，目前並沒有確切的回歸時間，但預計會是以「週」來計算。「他會缺席一段時間。我不知道時間表，這需要依照他的復健狀況而定。不幸的是，我們將會失去他一段時間。」、「少了Teo，你得試著去平衡打線。他是一位專業的打者，能夠把分數打回來。我們會很想念他的。」

因應赫南德茲的傷情，道奇從3A叫上奧特曼來填補空缺，此外道奇還把費耶雷森（J.P. Feyereisen）拉上大聯盟，將高梅茲（Yoendrys Gómez）給DFA，而納克（Landon Knack）近期也會回到賽場。

近期道奇打線連續受到傷兵重創，開季表現精采的艾德曼（Tommy Edman）進入傷病名單，現在則是赫南德茲。羅伯斯坦言，現在的打線更傾向以輪替為主，特別是二壘與中外野，帕赫斯（Andy Pages）有可能會獲得更多右外野的上場時間。

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