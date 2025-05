MLB》洋基把前美聯勝投王卡拉斯科給DFA 教頭坦言是艱難決定

卡拉斯科。(資料照,美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊今天做出人員異動,把38歲老將右投卡拉斯科(Carlos Carrasco)給指定讓渡(DFA),並從3A拉上右投桑托斯(Yerry De Los Santos)。洋基總教練布恩(Aaron Boone)坦言,這是個艱難的決定。

洋基開季遇到投手傷病,王牌投手柯爾(Gerrit Cole)今年因動韌帶置換手術(Tommy John,俗稱TJ手術),本季整季報銷。而上季美聯新人王希爾(Luis Gil)也因右背闊肌拉傷尚未登板。今年以非名單受邀球員參加大聯盟春訓的卡拉斯科,臨時頂替進先發位置。

請繼續往下閱讀...

卡拉斯科本季出賽8場有6場先發,戰績2勝2敗、防禦率5.91,被打擊率2成98,每局被上壘率為1.53。卡拉斯科前一次登板是在美國時間5月4日面對光芒,當時他後援3局被敲5安,失掉2分。

「我們已經對此考慮幾天,最終覺得現在是適當的時機。」布恩表示,「我告訴他,『我一直很欣賞你,即使是從場上的另一邊看著你』。這段時間能近距離看到Carlos,真是讓人欽佩。他是一位非常了不起的人,行為舉止非常有風度。能和他共事這幾個月真的很開心。誰知道呢?或許他會再回來。」

今年是卡拉斯科生涯在大聯盟第16個賽季,前11個賽季都效力守護者,曾在2017年以18勝摘美聯勝投王。卡拉斯科在2019年被檢測出罹患白血病,休養3個月後重返投手丘。卡拉斯科生涯在大聯盟合計出賽332場(有283場先發),累積112勝105敗、平均防禦率4.18。

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Designated RHP Carlos Carrasco for assignment.

• Recalled RHP Yerry de los Santos (#73) from Triple-A Scranton/Wilkes Barre.



Additionally, the Yankees transferred the rehab assignment of INF DJ LeMahieu…