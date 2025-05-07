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MLB》洋基把前美聯勝投王卡拉斯科給DFA 教頭坦言是艱難決定

2025/05/07 07:39

卡拉斯科。（資料照，美聯社）卡拉斯科。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天做出人員異動，把38歲老將右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）給指定讓渡（DFA），並從3A拉上右投桑托斯（Yerry De Los Santos）。洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言，這是個艱難的決定。

洋基開季遇到投手傷病，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今年因動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），本季整季報銷。而上季美聯新人王希爾（Luis Gil）也因右背闊肌拉傷尚未登板。今年以非名單受邀球員參加大聯盟春訓的卡拉斯科，臨時頂替進先發位置。

卡拉斯科本季出賽8場有6場先發，戰績2勝2敗、防禦率5.91，被打擊率2成98，每局被上壘率為1.53。卡拉斯科前一次登板是在美國時間5月4日面對光芒，當時他後援3局被敲5安，失掉2分。

「我們已經對此考慮幾天，最終覺得現在是適當的時機。」布恩表示，「我告訴他，『我一直很欣賞你，即使是從場上的另一邊看著你』。這段時間能近距離看到Carlos，真是讓人欽佩。他是一位非常了不起的人，行為舉止非常有風度。能和他共事這幾個月真的很開心。誰知道呢？或許他會再回來。」

今年是卡拉斯科生涯在大聯盟第16個賽季，前11個賽季都效力守護者，曾在2017年以18勝摘美聯勝投王。卡拉斯科在2019年被檢測出罹患白血病，休養3個月後重返投手丘。卡拉斯科生涯在大聯盟合計出賽332場（有283場先發），累積112勝105敗、平均防禦率4.18。

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