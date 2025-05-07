MLB》只投3場就被道奇DFA！ 美媒點出25歲前洋基右投尷尬處境

高梅茲只投3場就被道奇DFA。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今天將費耶雷森（J.P. Feyereisen）拉上大聯盟，並把不久前從洋基拿來右投高梅茲（Yoendrys Gómez）給DFA，美媒也分析他未來可能的處境。

25歲的高梅茲本季在洋基登板6場，雖然防禦率2.70，但10局投球只送出5次三振還有9次四壞保送，在4月底就被洋基DFA，道奇透過讓渡獲得高梅茲，他雖然在轉隊初登板3局4K無失分表現優異，卻在接下來的2場比賽都被打爆，合計1.1局狂失7分，因此遭到道奇DFA。

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《MLBTR》指出，高梅茲雖然曾是洋基農場排名前段的潛力股，卻沒有在大聯盟獲得太多的關注。高梅茲在大聯盟目前27.2局的比賽當中，防禦率4.88，三振率19.1%，但保送率是醜陋的13.7%，而且因為已經沒有小聯盟下放權，球隊只能將他給DFA。

文中透露，雖然高梅茲還是有機會吸引一些大聯盟球隊的興趣，但興趣可能微乎其微，因為在上次他被洋基DFA時，道奇在讓渡的順序排名第28，等於有27支球隊對他沒興趣。目前對高梅茲來說，他的優勢僅是小聯盟表現不錯，他在2A與3A的成績相似，都在約80局左右的投球繳出約3.6的防禦率。

高梅茲在小聯盟主要擔任的是先發投手，因此會需要他的球隊有可能是有輪值需求的隊伍，或者讓他在牛棚擔任長中繼，倘若在讓渡期間沒有人承接他的合約，那麼道奇便可以將他作為替補的選項下放3A，且由於他的年資不足，因此無法直接成為自由球員。

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