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MLB》又炸裂！大谷翔平連兩場敲怪力彈 本季首位達成10轟10盜

2025/05/07 08:25

大谷翔平開轟。（法新社）大谷翔平開轟。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場面對馬林魚，道奇日本巨星大谷翔平今天在第6局敲出陽春砲，本季第10轟出爐，而且是一發追平比分的全壘打。大谷成為本季首位達成「10轟10盜」的選手。

大谷翔平前兩打席面對馬林魚投手奎安特里（Cal Quantrill）吞三振。南韓好手金慧成在5局上2出局時敲安，輪到大谷打擊時，金慧成遭牽制出局。

大谷翔平在第6局上場打擊時，馬林魚換左投維內齊亞諾（Anthony Veneziano）後援，大谷鎖定第一顆86.1英哩的滑球，轟出右外野大號全壘打。大谷這一轟的擊球初速為109英哩（約175.4公里），飛行距離為403英尺（約122.8公尺）。

道奇這局持續展開攻勢，佛里曼（Freddie Freeman）也擊出陽春砲，這是他本季第8轟，幫助道奇以3比2超前比數。

大谷翔平開轟。（法新社）大谷翔平開轟。（法新社）

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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