MLB》又炸裂！大谷翔平連兩場敲怪力彈 本季首位達成10轟10盜

大谷翔平開轟。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在客場面對馬林魚,道奇日本巨星大谷翔平今天在第6局敲出陽春砲,本季第10轟出爐,而且是一發追平比分的全壘打。大谷成為本季首位達成「10轟10盜」的選手。

大谷翔平前兩打席面對馬林魚投手奎安特里(Cal Quantrill)吞三振。南韓好手金慧成在5局上2出局時敲安,輪到大谷打擊時,金慧成遭牽制出局。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平在第6局上場打擊時,馬林魚換左投維內齊亞諾(Anthony Veneziano)後援,大谷鎖定第一顆86.1英哩的滑球,轟出右外野大號全壘打。大谷這一轟的擊球初速為109英哩(約175.4公里),飛行距離為403英尺(約122.8公尺)。

道奇這局持續展開攻勢,佛里曼(Freddie Freeman)也擊出陽春砲,這是他本季第8轟,幫助道奇以3比2超前比數。

List of players with 10+ HR and 10+ SB this season:



Shohei Ohtani pic.twitter.com/uJIJhI22Wq