MLB》左腿拉傷進傷兵名單 今永昇太保持正面反思自我

今永昇太。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強投今永昇太因腿部傷勢進入傷兵名單，而他今天受訪時坦言保持正面看待傷勢，並可以趁這段時間反思自己需要調整的地方。

今永昇太在美國時間週一面對釀酒人的比賽，在第6局補位一壘完成雙殺守備時出現不適的狀況而被換下場，經檢查後診斷為左大腿後肌拉傷，也因此被球隊放進15天傷兵名單。

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今永昇太透過翻譯表示，這段時間除了讓腳恢復，他計畫持續透過傳接球持續讓手臂保持活動，「與醫生討論時，他提到好險傷勢並未發生在肩膀和手肘。所以就保持正面一點，即便下半身受傷了但至少我還是能繼續丟球，就一步一步慢慢來吧。」

小熊隊內除了今永昇太以外，陣中明星左投史帝爾（Justin Steele）也曾在去年遭類似傷勢，當時他從去年開季一路休到5月初才回到賽場，總教練康索（Craig Counsell）說：「這確實是相同的傷是，但因為他們嚴重的程度不同，因此我認為不太能相提並論，所以我們會每天持續觀察他的傷勢。」

今永表示，他今天有針對傷勢與史帝爾連絡，「很令人放心，知道曾經有其他人有同樣傷勢並且順利挺過來，如果他們對傷勢有任何建議，我都可以去詢問他們。」

今永昇太曾經在美國時間4月29日對上海盜時，投完5局發生抽筋狀況而被換下場，他坦言，醫生認為這與他目前的傷勢沒有直接的關聯，「對我來說，每次先發我都會將自己百分之百準備好。如果你猜想我受傷的原因，這可能有很多因素。所以對我來說，花些時間去反思我需要努力的地方是件好事，即便是賽前的準備，或需要做出哪些調整都是需要去思考的。」

今年是今永昇太在大聯盟生涯第2個球季，目前8場的出賽，44.2局的投球送出34次三振與14次保送，戰績3勝2敗，防禦率2.82。

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