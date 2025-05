MLB》大谷翔平連兩場開轟成空響 道奇今年第二次被對手說再見

大谷翔平。(路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第10轟,全場2安2打點,但道奇牛棚失守,延長賽第10局被馬林魚打者桑契斯(Jesus Sanchez)敲再見安打,道奇最後以4比5輸球。這是道奇本季第2次被對手說再見。

道奇打線首局靠佛里曼(Freddie Freeman)的適時安攻1分,而道奇明星右投岡索林(Tony Gonsolin)前4局0失分好投,第5局遭馬林魚打者希克斯(Liam Hicks)敲兩分砲,前5局打完道奇以1比2落後。

請繼續往下閱讀...

前兩打席都吞三振的大谷翔平,第6局面對馬林魚後援左投維內齊亞諾(Anthony Veneziano),大谷鎖定第一顆86.1英哩的滑球,轟出右外野大號全壘打,本季第10轟出爐。大谷這一轟的擊球初速為109英哩(約175.4公里),飛行距離為403英尺(約122.8公尺)。

道奇6局上再靠佛里曼的陽春砲取得3比2領先。馬林魚6局下靠諾比(Connor Norby)適時二壘安打、邁爾斯(Dane Myers)關鍵安,單局拿2分超前比數。道奇7局上靠大谷擊出帶有1分打點的二壘安打,幫助道奇追成4比4平手。

前9局打完雙方仍未分出勝負,打進延長賽。道奇10局上無功而返。馬林魚10局下無人出局攻占滿壘,桑契斯敲再見安打,讓馬林魚中止2連敗。

剛升上來的道奇投手費耶雷森(J.P. Feyereisen)沒有解決任何一人,被敲2安失1分(非自責),吞本季第2敗。

道奇南韓好手金慧成全場4打數1安、跑回1分,吞1次三振,有1次被牽制出局,賽後打擊率為3成75。

馬林魚投手提諾可(Jesus Tinoco)後援2局無失分,摘本季第2勝。

List of players with 10+ HR and 10+ SB this season:



Shohei Ohtani pic.twitter.com/uJIJhI22Wq