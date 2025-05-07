MLB》大谷翔平連兩場開轟成空響 道奇今年第二次被對手說再見

大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第10轟，全場2安2打點，但道奇牛棚失守，延長賽第10局被馬林魚打者桑契斯（Jesus Sanchez）敲再見安打，道奇最後以4比5輸球。這是道奇本季第2次被對手說再見。

道奇打線首局靠佛里曼（Freddie Freeman）的適時安攻1分，而道奇明星右投岡索林（Tony Gonsolin）前4局0失分好投，第5局遭馬林魚打者希克斯（Liam Hicks）敲兩分砲，前5局打完道奇以1比2落後。

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前兩打席都吞三振的大谷翔平，第6局面對馬林魚後援左投維內齊亞諾（Anthony Veneziano），大谷鎖定第一顆86.1英哩的滑球，轟出右外野大號全壘打，本季第10轟出爐。大谷這一轟的擊球初速為109英哩（約175.4公里），飛行距離為403英尺（約122.8公尺）。

道奇6局上再靠佛里曼的陽春砲取得3比2領先。馬林魚6局下靠諾比（Connor Norby）適時二壘安打、邁爾斯（Dane Myers）關鍵安，單局拿2分超前比數。道奇7局上靠大谷擊出帶有1分打點的二壘安打，幫助道奇追成4比4平手。

前9局打完雙方仍未分出勝負，打進延長賽。道奇10局上無功而返。馬林魚10局下無人出局攻占滿壘，桑契斯敲再見安打，讓馬林魚中止2連敗。

剛升上來的道奇投手費耶雷森（J.P. Feyereisen）沒有解決任何一人，被敲2安失1分（非自責），吞本季第2敗。

道奇南韓好手金慧成全場4打數1安、跑回1分，吞1次三振，有1次被牽制出局，賽後打擊率為3成75。

馬林魚投手提諾可（Jesus Tinoco）後援2局無失分，摘本季第2勝。

List of players with 10+ HR and 10+ SB this season:



Shohei Ohtani pic.twitter.com/uJIJhI22Wq — MLB （@MLB） May 7, 2025

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