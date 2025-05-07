NBA》本季聯盟王者！ 三度第二的雷霆普雷斯蒂終獲年度最佳總管

普雷斯蒂獲得年度最佳總管殊榮。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA宣布，今年的年度最佳總管由雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）獲得，他獲得10張第一名選票，擊敗了騎士的奧特曼（Koby Altman）以及活塞的蘭頓（Trajan Langdon）。

普雷斯蒂拿下10張第一名選票、6張第2名選票、6張第三名選票，總分74分獲選。第二名的奧特曼拿下6張第一名選票、8張第二名選票、4張第三名選票，總分58分。蘭頓則拿到6張第一名選票、5張第二名選票與7張第三名選票，總分52分。

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湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在今年做出震撼聯盟的東契奇（Luka Doncic）交易案，獲得球隊未來基石，他拿下1張第一名選票，總分11分排名第六，而賣掉東契奇的獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）並未在獲得票選的13位總管名單當中。

普雷斯蒂自2007年起就擔任雷霆總管（當時是西雅圖超音速的最後一年），他曾在2010年、2020年與2024年都屈居第二，今年總算奪下第一名的肯定。本季雷霆以68勝14敗位居聯盟龍頭，且不僅目前球隊的陣容還很年輕，雷霆手中也握著一大堆的首輪選秀籤。

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