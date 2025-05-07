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MLB》吉田正尚傳球仍有疼痛感 坦言恢復狀況不如預期

2025/05/07 09:39

吉田正尚。（資料照，法新社）吉田正尚。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚去年季後動右肩手術，目前在傳球上仍出現不適的狀況，但他強調打擊上沒有任何問題。吉田正尚提到，防護員在手術後告訴他，整個2025年賽季都要忍受一些疼痛。

吉田正尚上季例行賽主要擔任指定打擊，出賽108場交出10轟、56分打點，打擊率2成80的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.764。吉田去年季後動右肩手術，至今仍在做復健。

波士頓媒體《Masslive》報導，吉田正尚因為傳球時持續感到疼痛，他在美國時間週日接受可體松治療，「當我把距離拉至120英尺（約36公尺）的距離時，就會感到疼痛。」吉田透過翻譯表示，「我得要讓它休養一段時間，看看感覺如何。」

「這是我整年都要面對的事情。至少今年我都要應對這種疼痛。」吉田正尚表示，他在春訓時認為自己能趕上開幕戰，「但我的恢復和進展沒有達成自己期望的程度。」

紅襪今年季前以3年1.2億美元（約39.2億美元）網羅上季美聯金手套三壘手柏格曼（Alex Bregman），讓原本的強打三壘手德弗斯（Rafael Devers）改擔任指定打擊，因此紅襪計畫讓吉田今年重返外野守備，不會去擔任指定打擊。

吉田正尚指出，他在打擊方面沒有問題，如果只需要打擊，他現在就能從傷病名單中復出。吉田說，「我只想盡快回到場上，這就是我的期望。」

吉田正尚在2022年季後與紅襪簽下5年9000萬美元的合約，今年進入旅美第三個賽季，吉田正尚目前與球團還有3年5580萬美元的合約（約新台幣18.3億元）。

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