MLB》法官登頂全壘打王、威爾斯滿貫砲 洋基瘋狂10分大局痛宰教士

賈吉敲出賽季第12支全壘打。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天敲出平大聯盟最多的第12轟,洋基在7局下半靠著含威爾斯(Austin Wells)生涯第一發滿貫砲、單局狂轟5分打點的表現下灌進10分大局,最終以12:3打爆教士,終止近期3連敗。

教士在4上率先突破洋基先發投手施密特(Clark Schmidt),馬查多(Manny Machado)與剛從傷病名單回歸的梅里爾(Jackson Merrill)接連敲安進佔得點圈,1出局滿壘後教士藉由施密特的暴投與海沃德(Jayson Heyward)高飛犧牲打要到2分領先。

教士的領先沒有持續太久,下個半局賈吉就砲轟前隊友金恩(Michael King)先追回1分,貝林傑(Cody Bellinger)選到四壞保送後,多明格茲(Jasson Dominguez)接續敲安,且貝林傑在打算跑到三壘時,小塔提斯(Fernando Tatis)發生傳球失誤讓貝林傑跑回追平分。

7上教士靠著小塔提斯的二壘安打打進1分超前,但7下教士牛棚大崩盤,先是被連敲三安包含威爾斯(Austin Wells)帶有打點的一壘安打追平,隨後葛里遜(Trent Grisham)在滿壘時選到保送要得超前分,「米飯哥」萊斯(Ben Rice)敲出二壘安打打下2分打點,教士故意四壞保送賈吉後被貝林傑與沃爾普(Anthony Volpe)敲安再掉2分,威爾斯接續再敲出一發滿貫全壘打,單局灌進5分打點,洋基7下足足打超過一整輪,單局灌進10分奠定勝基。

威爾斯在7局敲出滿貫砲,單局2安灌進5分打點。(美聯社)

