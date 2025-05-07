MLB》法官登頂全壘打王、威爾斯滿貫砲 洋基瘋狂10分大局痛宰教士

賈吉敲出賽季第12支全壘打。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出平大聯盟最多的第12轟，洋基在7局下半靠著含威爾斯（Austin Wells）生涯第一發滿貫砲、單局狂轟5分打點的表現下灌進10分大局，最終以12：3打爆教士，終止近期3連敗。

教士在4上率先突破洋基先發投手施密特（Clark Schmidt），馬查多（Manny Machado）與剛從傷病名單回歸的梅里爾（Jackson Merrill）接連敲安進佔得點圈，1出局滿壘後教士藉由施密特的暴投與海沃德（Jayson Heyward）高飛犧牲打要到2分領先。

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教士的領先沒有持續太久，下個半局賈吉就砲轟前隊友金恩（Michael King）先追回1分，貝林傑（Cody Bellinger）選到四壞保送後，多明格茲（Jasson Dominguez）接續敲安，且貝林傑在打算跑到三壘時，小塔提斯（Fernando Tatis）發生傳球失誤讓貝林傑跑回追平分。

7上教士靠著小塔提斯的二壘安打打進1分超前，但7下教士牛棚大崩盤，先是被連敲三安包含威爾斯（Austin Wells）帶有打點的一壘安打追平，隨後葛里遜（Trent Grisham）在滿壘時選到保送要得超前分，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）敲出二壘安打打下2分打點，教士故意四壞保送賈吉後被貝林傑與沃爾普（Anthony Volpe）敲安再掉2分，威爾斯接續再敲出一發滿貫全壘打，單局灌進5分打點，洋基7下足足打超過一整輪，單局灌進10分奠定勝基。

威爾斯在7局敲出滿貫砲，單局2安灌進5分打點。（美聯社）

Austin Wells' first career grand slam caps off the @Yankees 10-run inning pic.twitter.com/eTovZ2MnEc — MLB （@MLB） May 7, 2025

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