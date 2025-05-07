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NBA季後賽》扯！哈里伯頓驚天逆轉3分彈助溜馬2連勝 米契爾悲情空砍48分

2025/05/07 09:56

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬今在東部準決賽第二戰克服一度20分落後，靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）末節最後1秒的驚天逆轉3分彈，以120：119逆轉騎士，也讓米契爾（Donovan Mitchell）轟48分白忙一場，溜馬系列賽取得2：0領先。

東部頭號種子騎士首輪橫掃熱火晉級，第4種子溜馬以4：1淘汰公鹿，兩軍例行賽4度交手，溜馬收下3勝，G1團隊投進19顆三分球，以121：112開出紅盤。

拒絕帶著2連敗離開主場的騎士今靠米契爾單節獨攬12分、麥瑞爾（Sam Merrill）3顆三分彈，帶著35：12領先進入次節，溜馬靠M.透納（Myles Turner）有裡有外的演出，在上半場結束前追到50：61。

易籃後，米契爾再度跳出來，單節又有15分演出，幫助騎士一度將領先擴大至20分，帶著98：84的領先進入決勝節，不過溜馬展現韌性，末節以一波14：6高潮開場，雙方回到6分差。

哈里伯頓。（法新社）哈里伯頓。（法新社）

米契爾在對手步步進逼時持續輸出幫助騎士穩住陣腳，但溜馬拒絕投降，倒數27秒靠西亞卡姆（Pascal Siakam）上籃得手追到116：119，接著斯特魯斯（Max Strus）發生失誤，哈里伯頓2罰1中後，搶到進攻籃板，在最後1秒飆進後撤步逆轉三分彈，溜馬以1分差戲劇性帶走勝利。

溜馬今6人得分超過雙位數，內史密斯（Aaron Nesmith）與M.透納（Myles Turner）都有23分進帳，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）19分、9籃板，內姆哈德（Andrew Nembhard）13分、13助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）12分、4助攻、6籃板，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）板凳出發貢獻19分。

騎士方面，米契爾攻下48分徒勞無功，斯特魯斯（Max Strus）23分，J.艾倫（Jarrett Allen）22分、12籃板。

騎士球星米契爾（右）。（法新社）騎士球星米契爾（右）。（法新社）

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