晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》皇家魯戈連4場優質先發 小惠特再見安打退白襪收4連勝

2025/05/07 10:51

小惠特擊出再見安打，幫助皇家擊敗白襪收下4連勝。（路透）小惠特擊出再見安打，幫助皇家擊敗白襪收下4連勝。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家在主場與白襪進行3連戰第2場比賽，靠著陣中強投魯戈（Seth Lugo）優質好投，以及9局下半明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）擊出再見安打之下，幫助球隊以4：3取得勝利，拿下4連勝。

白襪在4局上半率先進攻，鮑德溫（Brooks Baldwin）在一、二壘有人時敲出游擊方向穿越安打先馳得點，6局上范恩（Andrew Vaughn）也在三壘有跑者的情況下擊出滾地球，護送跑者回來得分，8上又靠著3支安打再添1分。

而皇家打線受到白襪先發柏克（Sean Burke），以及2名牛棚投手的聯手壓制，僅在6下與8下分別靠著伊斯貝爾（Kyle Isbel）的陽春砲與培瑞茲（Salvador Perez）1分打點的二壘安打，以2：3落後1分進入第9局。

比賽來到9局下半，白襪換上布瑟（Cam Booser）上場投球，但他一上場控球不穩先是投出保送，接著自家二壘手發生失誤，隨後還被敲出安打攻占滿壘，1出局後換上印帝亞（Jonathan India）跳出來，敲出二壘方向內野安打送回追平分。

輪到下一棒，前面4打數都沒有建功的小惠特，咬中外角高94.3英里（約151.8公里）的速球，敲出中外野深遠的再見安打，幫助球隊拿下最終勝利。

皇家本場先發投手魯戈（Seth Lugo）主投6.2局被敲7支安打失2分（1分責失），送出3次三振與3次保送，目前已經連續4場出賽都繳出優質先發內容。

魯戈先發6.2局失1分責失，再度繳出優質先發。（路透）魯戈先發6.2局失1分責失，再度繳出優質先發。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中