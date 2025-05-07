MLB》皇家魯戈連4場優質先發 小惠特再見安打退白襪收4連勝

小惠特擊出再見安打，幫助皇家擊敗白襪收下4連勝。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家在主場與白襪進行3連戰第2場比賽，靠著陣中強投魯戈（Seth Lugo）優質好投，以及9局下半明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）擊出再見安打之下，幫助球隊以4：3取得勝利，拿下4連勝。

白襪在4局上半率先進攻，鮑德溫（Brooks Baldwin）在一、二壘有人時敲出游擊方向穿越安打先馳得點，6局上范恩（Andrew Vaughn）也在三壘有跑者的情況下擊出滾地球，護送跑者回來得分，8上又靠著3支安打再添1分。

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而皇家打線受到白襪先發柏克（Sean Burke），以及2名牛棚投手的聯手壓制，僅在6下與8下分別靠著伊斯貝爾（Kyle Isbel）的陽春砲與培瑞茲（Salvador Perez）1分打點的二壘安打，以2：3落後1分進入第9局。

比賽來到9局下半，白襪換上布瑟（Cam Booser）上場投球，但他一上場控球不穩先是投出保送，接著自家二壘手發生失誤，隨後還被敲出安打攻占滿壘，1出局後換上印帝亞（Jonathan India）跳出來，敲出二壘方向內野安打送回追平分。

輪到下一棒，前面4打數都沒有建功的小惠特，咬中外角高94.3英里（約151.8公里）的速球，敲出中外野深遠的再見安打，幫助球隊拿下最終勝利。

皇家本場先發投手魯戈（Seth Lugo）主投6.2局被敲7支安打失2分（1分責失），送出3次三振與3次保送，目前已經連續4場出賽都繳出優質先發內容。

魯戈先發6.2局失1分責失，再度繳出優質先發。（路透）

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