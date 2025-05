MLB》「風之孫」李政厚開轟猛打！ 巨人延長賽猛灌9分獵捕小熊

Grandson of the Windy City pic.twitter.com/TWkMqRM9nO

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人今天作客小熊,南韓強打李政厚敲出2分砲,全場6打數3安猛打打下3分打點,巨人在延長賽11局狂轟9分,以14:5痛宰小熊。

巨人在2局率先發難,靠著拉莫斯(Heliot Ramos)的適時安打與貝利(Patrick Bailey)的高飛犧牲打,從小熊先發瑞伊(Colin Rea)手中打下2分,3上李政厚敲出一發2分砲,賽季第4轟出爐,助巨人4:0領先。3下小熊阿瑪亞(Miguel Amaya)回敬一發2分彈,砲轟巨人塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)。

李政厚開轟猛打賞。(路透)

4上巨人用高飛犧牲打將領先拉開到5:2,5下小熊柏提(Jon Berti)敲安追到3:5落後。9局巨人推出沃克(Ryan Walker)登板關門,但他卻上演劇場,一開始先保送阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong),回穩三振掉史萬森(Dansby Swanson),接著再保送凱利(Carson Kelly)後被代打的透納(Justin Turner)敲安失分,沃克在三振掉哈普(Ian Happ)後被換下場,然而接替的米勒(Erik Miller)投出第一球就被塔克(Kyle Tucker)敲安追平,兩隊以5:5進入延長賽。

延長賽10局兩隊都無功而返,但在11局巨人打線大爆發,普瑞斯利(Ryan Pressly)單局被狂敲5支安打,送出1次四壞保送與1次觸身球退場,接替的瑟巴爾(Caleb Thielbar)也被敲出一支安打與一支高飛犧牲打,單局巨人猛攻9分,這9分全都要算在普瑞斯利頭上,其中8分是他的自責分。11下,主場小熊反攻無力,終場以5:14輸球。

Every run scored in the #SFGiants insane 11th-inning rally: pic.twitter.com/Moab9Rfnby