晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「風之孫」李政厚開轟猛打！ 巨人延長賽猛灌9分獵捕小熊

2025/05/07 11:22

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天作客小熊，南韓強打李政厚敲出2分砲，全場6打數3安猛打打下3分打點，巨人在延長賽11局狂轟9分，以14：5痛宰小熊。

巨人在2局率先發難，靠著拉莫斯（Heliot Ramos）的適時安打與貝利（Patrick Bailey）的高飛犧牲打，從小熊先發瑞伊（Colin Rea）手中打下2分，3上李政厚敲出一發2分砲，賽季第4轟出爐，助巨人4：0領先。3下小熊阿瑪亞（Miguel Amaya）回敬一發2分彈，砲轟巨人塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）。

李政厚開轟猛打賞。（路透）李政厚開轟猛打賞。（路透）

4上巨人用高飛犧牲打將領先拉開到5：2，5下小熊柏提（Jon Berti）敲安追到3：5落後。9局巨人推出沃克（Ryan Walker）登板關門，但他卻上演劇場，一開始先保送阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），回穩三振掉史萬森（Dansby Swanson），接著再保送凱利（Carson Kelly）後被代打的透納（Justin Turner）敲安失分，沃克在三振掉哈普（Ian Happ）後被換下場，然而接替的米勒（Erik Miller）投出第一球就被塔克（Kyle Tucker）敲安追平，兩隊以5：5進入延長賽。

延長賽10局兩隊都無功而返，但在11局巨人打線大爆發，普瑞斯利（Ryan Pressly）單局被狂敲5支安打，送出1次四壞保送與1次觸身球退場，接替的瑟巴爾（Caleb Thielbar）也被敲出一支安打與一支高飛犧牲打，單局巨人猛攻9分，這9分全都要算在普瑞斯利頭上，其中8分是他的自責分。11下，主場小熊反攻無力，終場以5：14輸球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中