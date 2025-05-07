MLB》「風之孫」李政厚開轟猛打！ 巨人延長賽猛灌9分獵捕小熊

Grandson of the Windy City pic.twitter.com/TWkMqRM9nO — SFGiants （@SFGiants） May 7, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天作客小熊，南韓強打李政厚敲出2分砲，全場6打數3安猛打打下3分打點，巨人在延長賽11局狂轟9分，以14：5痛宰小熊。

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巨人在2局率先發難，靠著拉莫斯（Heliot Ramos）的適時安打與貝利（Patrick Bailey）的高飛犧牲打，從小熊先發瑞伊（Colin Rea）手中打下2分，3上李政厚敲出一發2分砲，賽季第4轟出爐，助巨人4：0領先。3下小熊阿瑪亞（Miguel Amaya）回敬一發2分彈，砲轟巨人塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）。

李政厚開轟猛打賞。（路透）

4上巨人用高飛犧牲打將領先拉開到5：2，5下小熊柏提（Jon Berti）敲安追到3：5落後。9局巨人推出沃克（Ryan Walker）登板關門，但他卻上演劇場，一開始先保送阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），回穩三振掉史萬森（Dansby Swanson），接著再保送凱利（Carson Kelly）後被代打的透納（Justin Turner）敲安失分，沃克在三振掉哈普（Ian Happ）後被換下場，然而接替的米勒（Erik Miller）投出第一球就被塔克（Kyle Tucker）敲安追平，兩隊以5：5進入延長賽。

延長賽10局兩隊都無功而返，但在11局巨人打線大爆發，普瑞斯利（Ryan Pressly）單局被狂敲5支安打，送出1次四壞保送與1次觸身球退場，接替的瑟巴爾（Caleb Thielbar）也被敲出一支安打與一支高飛犧牲打，單局巨人猛攻9分，這9分全都要算在普瑞斯利頭上，其中8分是他的自責分。11下，主場小熊反攻無力，終場以5：14輸球。

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