MLB》對紅雀一勝難求！王牌史基斯優質好投 但海盜仍吞6連敗

海盜王牌史基斯。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜王牌史基斯（Paul Skenes）今天在客場先發對決紅雀，他主投6局失2分，但海盜打線未能給予火力支援，海盜最後以1比2輸球，吞下近期的6連敗。

史基斯今天迎戰紅雀先發投手利柏拉托（Matthew Liberatore），形成前百大潛力新秀的對決，前5局雙方上演投手大戰，史基斯前5局只被敲1安、丟3次保送，沒有掉分。海盜打線第6局靠海伊斯（Ke'Bryan Hayes）的適時二壘安打，攻下全場唯一的1分。

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不過，史基斯在第6局遇到亂流，2出局後被紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）敲安，接著又丟保送，紅雀打者伯勒森（Alec Burleson）擊出帶有2分打點的二壘安打，幫助紅雀逆轉戰局。

海盜打線最後3局未能再進帳分數，最後輸球吞下6連敗、近10場吞9敗，目前以12勝25敗居國家聯盟中區墊底。

紅雀先發投手利柏拉托。（路透）

史基斯主投6局被敲3安，失掉2分，丟4次保送、賞6次三振，吞本季第4敗，賽後防禦率為2.77。史基斯生涯5場先發面對紅雀，對戰成績是0勝4敗。

紅雀先發投手利柏拉托（Matthew Liberatore）主投7局失1分，摘本季第3勝。紅雀投手葛瑞斯福（Gordon Graceffo）後援1局無失分，收下大聯盟生涯首次救援成功。紅雀贏球後收下4連勝，目前以18勝19敗居國聯中區排第4。

紅雀伯勒森。（美聯社）

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