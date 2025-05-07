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MLB》艾歐瓦迪6局失1分好投 遊騎兵換打教後狂敲16安擊潰紅襪

2025/05/07 11:48

艾歐瓦迪今日主投6局僅失1分，率領遊騎兵擊敗紅襪。（法新社）艾歐瓦迪今日主投6局僅失1分，率領遊騎兵擊敗紅襪。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今日作客芬威球場（Fenway Park），在找來新打教B.布恩（Bret Boone）後面對紅襪狂敲16安，並靠著當家強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）6局失1分好投之下，終場以6：1取勝，也讓勝率回到5成。

遊騎兵首局就抓穩對方先發吉歐里多（Lucas Giolito）狀況不穩攻佔一、三壘，接著面對西米恩（Marcus Semien）投出挖地瓜壞球後，三壘跑者朗福德（Wyatt Langford）看到投手並未補位直接奔回本壘得分，但一壘跑者佩德森（Joc Pederson）想前進二壘卻被觸殺出局。

4局上半遊騎兵火力全開，單局狂敲7支安打與1支高飛犧牲打灌進5分，直接把吉歐里多打退場，留下3.2局狂失6分的不佳表現，反觀艾歐瓦迪僅在6局下半因2支安打串聯失分，且後續接替的3位牛棚聯手壓制不讓對手再越雷池一步，最終讓紅襪吞下12K，由遊騎兵收下最後的勝利。

艾歐瓦迪今日主投6局，被敲出5支安打失掉1分，送出多達7次三振與1次保送，收下本季第3勝，而先發打線除了榮格（Josh Jung）都有安打產出，且有6名球員單場至少雙安，其中史密斯（Josh Smith）與賈西亞（Adolis García）更是繳出3安猛打賞，火力十分兇猛。

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