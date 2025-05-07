高球》「微笑球后」回來了！曾雅妮5人延長賽勝出 摘美國公開賽門票

曾雅妮取得美國公開賽資格。（曾雅妮提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣高球傳奇曾雅妮傳來捷報！她於美國時間5月5日，在亞利桑納州參加2025年美國女子公開賽資格考試，歷經36洞嚴苛挑戰後，以總成績70-71闖入五人延長賽，最終脫穎而出，取得該場次僅有的兩個參賽名額之一。她將於5月29日出征威斯康辛州的點火高爾夫俱樂部，挑戰年度最具份量的大滿貫賽事。

這是曾雅妮闊別多年後再次挺進美國女子公開賽舞台，對其職業生涯意義重大。曾雅妮過去已贏得3座大滿貫冠軍，唯獨尚未摘下美國女子公開賽后冠。此次參賽，是她邁向「生涯大滿貫」夢想的重要一步。

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曾雅妮賽後表示：「這一刻來得不容易，這是對自己的肯定，也是對夢想不放棄的回報。我會帶著感恩與鬥志，全力以赴。」

近年來，曾雅妮歷經傷病、心理低潮與技術轉型，近期甚至改用左手推桿挑戰新打法。這次資格賽的成功，是她持續自我突破與努力的最佳證明，也展現出她面對挑戰時的堅持與韌性。屆時她的回歸，勢必成為全球媒體與球迷關注的焦點。

同場的台灣新生代選手侯羽桑也順利晉級，兩代球員同場挺進，令人振奮。2025年美國女子公開賽預計吸引全球焦點，曾雅妮的再登大賽舞台，值得國人共同期待。

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