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NBA季後賽》領先20分仍遭溜馬大逆轉 騎士艾倫坦言心態出問題

2025/05/07 13:10

騎士慘遭逆轉。（歐新社）騎士慘遭逆轉。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA東部準決賽，東部龍頭騎士今天浪費全場最多20分領先，被溜馬明星控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）投進準絕殺三分球，騎士最後以119比120輸給溜馬。騎士在系列賽陷入0比2的劣勢。騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）認為，騎士在比賽末段耗盡能量。

全場拿到22分、12籃板的騎士中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）坦言，「我覺得我們在比賽大部分時間表現都比他們好，但到了最後，我們的心態出了差錯，他們抓住我們犯的每一個失誤。」

對於騎士連兩場遭逆轉輸球，今天砍下48分的騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）認為，「我們沒有選擇...我們可以坐在這裡糾結這事，然後4、5天就打包回家。或者我們也可以向前看，並帶著我們做得很好的事情繼續努力。」

「我毫不懷疑休息室每個人都準備好，要迎接星期五的比賽。這很糟糕、很刺痛，但我們必須上場並認真對待比賽，否則就到此為止了。」米契爾說道

亞特金森說，「疲勞會影響決策，我們在籃下做出一些糟糕的決定，發生失誤。我覺得有幾個錯誤的決定，這也是崩盤的一部分原因。」

NBA季後賽》領先20分仍遭溜馬大逆轉 騎士艾倫坦言心態出問題騎士總教練亞特金森。（路透）

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