NBA季後賽》柯瑞傷退無礙 希爾德砍24分聯手巴特勒率勇士宰灰狼

希爾德砍下24分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在西部準決賽首戰作客灰狼，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）在第2節就因左腿拉傷退場未歸，但射手希爾德（Buddy Hield）飆出全場最高24分，率隊以99：88力退灰狼，系列賽取得1：0領先。

勇士在季後賽首輪和火箭血戰到第7場驚險挺進次輪，灰狼也是「下剋上」解決湖人晉級。

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勇士前役的贏球功臣希爾德開賽就鬧笑話，因為穿錯球褲上陣，被發現後只能趕快喊暫停去換褲子，勇士在首節打完暫時領先。第2節時，勇士打出12：0攻勢，但當家一哥柯瑞因為拉傷左腿筋退場，也確定這場比賽不會回歸，球隊尚未公布詳細傷勢。

勇士上半場靠著D.格林（Draymond Green）三分球6投4中拿16分帶領下，取得44：31領先，退場的柯瑞也有13分進帳。反倒是灰狼外線熄火，上半場全隊沒有任何三分球入袋，當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）8投0中，只靠著罰球拿下1分。

勇士在第3節擴大到20分領先，而上半場外線準星全失的灰狼，直到第3節才靠著里德（Naz Reid）三分球首開紀錄。上半場狀況不理想的愛德華茲，第3節甦醒，連續切入得手助隊持續緊追，但巴特勒（Jimmy Butler III）、希爾德接連命中率三分球，再度擴大優勢。

巴特勒、愛德華茲。（美聯社）

不過，灰狼並未放棄，末節追到個位數差距，但希爾德、巴特勒接力得分穩住戰局，而找回狀態的愛德華茲接連靠著切入、三分球助隊緊追，但勇士頂住壓力順利收下第1勝。

勇士今天4人得分上雙，希爾德拿下全場最高24分、8籃板，巴特勒攻下20分、11籃板、8助攻；灰狼方面，愛德華茲拿下全隊最高23分、14籃板，替補上陣的里德19分次之。

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