台北賽》18歲超新星宮崎友花感謝球迷關注 想向偶像戴資穎看齊

宮崎友花。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕18歲日本新星宮崎友花今在超級300系列台北羽球公開賽女單首輪以21：16、21：10擊退台灣好手黃瀞平，收下16強門票，首度來台參賽的她不諱言，目標就是冠軍。

宮崎友花在2022年世青賽封后，去年在巡迴賽破繭而出，在超級1000系列中國公開賽打下亞軍，今年則在超級750系列印度公開賽打入4強，目前世界排名高居第8，本次名列台北賽頭號種子。

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宮崎友花今花35分鐘擊敗首度對決的黃瀞平，下輪將交手我國選手陳肅諭，她賽後表示，雖然昨天已來小巨蛋適應過場地，但這裡空間大、風也很大，所以開賽還在適應場地，比較慢熱，在比賽過程中才逐漸調整，進入狀況。

宮崎友花在台灣名氣不小，她對於受到高度關注表達感謝，表示自己還有很多不足，但會努力在每一場比賽全力以赴，也希望能在生涯首次的台北賽帶走冠軍。

宮崎友花先前曾在訪問提過偶像是前台灣一姐戴資穎，她表示，從國小就開始看小戴打球，「雖然我們打球的風格不一樣，但我從以前就很欣賞她的打法，希望未來能成為像她一樣帥氣的選手。」

宮崎友花。（記者劉信德攝）

宮崎友花。（記者劉信德攝）

宮崎友花。（記者劉信德攝）

宮崎友花。（記者劉信德攝）

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