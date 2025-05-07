MiLB》沙子宸4.1局失4分苦吞第2敗 單場飆6K暫居隊內三振王

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家1A的台灣好手「大沙」沙子宸，今天面對天使1A掛帥先發主投4.1局失掉4分，最終球隊以2：4輸球，沙子宸也苦吞本季第2敗。

沙子宸首局被敲3支安打失掉2分，下一局雖遇隊友失誤以及被敲安，不過大沙仍穩住陣腳化解危機，3、4兩局更是送出6上6下飆出3K，但在5局下半1人出局後投出保送，接著面對1、2兩棒接連被擊出安打再失2分，而此時教練團決定更換投手，沙子宸今天的任務也告一段落。

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沙子宸本場主投4.1局，用球數80球中有57顆好球，被敲出6支安打失掉4分，防禦率從0.87上漲至2.16，雖然今天表現並不出色，但仍有飆出多達6張老K，合計在1A投出35次三振排名全隊最多，而同為隊友的新星左投林維恩則以34次三振緊隨其後。

另外在老虎3A打拚的李灝宇今日也以先發3棒二壘手出賽，總計5打數1安打吞下2K，不過4局下半第2打席一度敲出距離長達405英尺、擊球初速高達108.5英里（約174.6公里）的深遠飛球，但最後還是被中外野手接殺，打擊率與整體進攻指數（OPS）略為下降至.209與.625。

而同樣在海盜3A的鄭宗哲也第9棒游擊手身分出賽，可惜3打數沒有安打進帳還吞下2次三振，目前連4場比賽沒有安打，打擊率剩下.200面臨兩成保衛戰。

李灝宇。（資料照，路透）

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

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