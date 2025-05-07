台北賽》「想打到不能打為止」前球后奧原希望首輪過關激動落淚

奧原希望。 （記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕日本前球后奧原希望今在超級300系列台北羽球公開賽以21：18、24：22力退同胞明地陽菜，相隔10年參加台北站，順利搭上16強列車，賽後更激動落淚。

30歲奧原希望近年受到腳傷影響表現，目前女單世界排名45，本季前4站有3站止步首輪，僅在超級500印尼大師賽闖進16強，這是奧原生涯第3次參加台北公開賽，前一次是2015年闖進8強。

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奧原希望今賽後接受聯訪時談及走過傷勢陰霾重回球場激動落淚，她透露，上次未帶傷已經是去年6月的新加坡、印尼站，將近一年的時間無法在球場上自在打球，也一度認為可能無法再回到球場，「現在還仍站在場上真的很感激，希望自己愈打愈好。」

奧原希望透露，目前身體狀況已經完全沒問題，雖然身手無法與過去相提並論，但只要上了場就會竭盡所能，希望能「打到不能打為止」。對於情緒激動掉淚，她則說，這是開心的眼淚，自己本來就很愛哭。

奧原希望16強對手將是台灣第6種子林湘緹，她今以26：24、18：21、21：14拍落泰國女將崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），苦戰73分鐘晉級。

奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）

奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）

奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）

奧原希望。 （記者劉信德攝）

奧原希望。 （記者劉信德攝）

奧原希望。 （記者劉信德攝）

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