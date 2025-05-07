晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

台北賽》「想打到不能打為止」前球后奧原希望首輪過關激動落淚

2025/05/07 13:11

奧原希望。 （記者劉信德攝）奧原希望。 （記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕日本前球后奧原希望今在超級300系列台北羽球公開賽以21：18、24：22力退同胞明地陽菜，相隔10年參加台北站，順利搭上16強列車，賽後更激動落淚。

30歲奧原希望近年受到腳傷影響表現，目前女單世界排名45，本季前4站有3站止步首輪，僅在超級500印尼大師賽闖進16強，這是奧原生涯第3次參加台北公開賽，前一次是2015年闖進8強。

奧原希望今賽後接受聯訪時談及走過傷勢陰霾重回球場激動落淚，她透露，上次未帶傷已經是去年6月的新加坡、印尼站，將近一年的時間無法在球場上自在打球，也一度認為可能無法再回到球場，「現在還仍站在場上真的很感激，希望自己愈打愈好。」

奧原希望透露，目前身體狀況已經完全沒問題，雖然身手無法與過去相提並論，但只要上了場就會竭盡所能，希望能「打到不能打為止」。對於情緒激動掉淚，她則說，這是開心的眼淚，自己本來就很愛哭。

奧原希望16強對手將是台灣第6種子林湘緹，她今以26：24、18：21、21：14拍落泰國女將崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），苦戰73分鐘晉級。

奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）

奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）

奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）奧原希望賽後受訪落淚。（記者盧養宣攝）

奧原希望。 （記者劉信德攝）奧原希望。 （記者劉信德攝）

奧原希望。 （記者劉信德攝）奧原希望。 （記者劉信德攝）

奧原希望。 （記者劉信德攝）奧原希望。 （記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中