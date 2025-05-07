MLB》藍鳥休賽季沒搶他 19億轉戰天使的菊池雄星不意外

菊池雄星。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥從今天開始作客天使主場進行系列賽3連戰，去年曾效力藍鳥、本季效力天使的日籍左投菊池雄星預計在第二戰先發，他也在最近接受藍鳥記者訪問時提到，休賽季藍鳥並沒有給他合約報價。

菊池雄星在2022年到2024年賽季都效力於藍鳥，去年他在藍鳥先發22場後被交易到太空人，在太空人的菊池雄星展現王牌潛質，10場先發拿下5勝1敗，防禦率2.70，好表現幫助他在季末成為自由球員後，收到天使一張3年6300萬美元（約新台幣19億）大約。不過菊池雄星開季至今7場先發防禦率4.31，拿下0勝4敗。

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由於藍鳥在今天開始來到天使主場作客，菊池雄星也跟《Sportsnet》藍鳥記者聊到休賽季的經歷，他表示，藍鳥並沒有向身為自由球員他提出合約報價，菊池認為，他對於藍鳥沒報價給他並不訝異，因為他離隊後，頂替他的弗朗西斯（Bowden Francis）表現優異，去年下半季弗朗西斯防禦率僅1.80。

弗朗西斯的好表現讓他擠進開季輪值當中，與高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（Jose Berrios）、巴西特（Chris Bassitt）一起組成前4號先發，而休賽季砸大錢補強打線的藍鳥，最終以1年1550萬美元簽下三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）擔任5號先發。

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