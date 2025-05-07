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NBA季後賽》騎士球迷高喊「過譽」讓飆進準絕殺的哈里伯頓笑了

2025/05/07 14:35

溜馬大逆轉贏球。（歐新社）溜馬大逆轉贏球。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA東部準決賽，溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）今天全場得到19分，包含末節最後剩下1秒投進準絕殺三分球，幫助溜馬在客場以120比119擊敗騎士，系列賽取得2比0的領先。賽後被問到現場騎士球迷高喊「過譽」一事，讓哈里伯頓坦言沒有料到會有這件事。

美國媒體《The Athletic》上月公布一份聯盟匿名投票，哈里伯頓被票選為「最被高估球員」。騎士今天迎戰溜馬之戰，現場的騎士球迷數度高喊「過譽」，還讓騎士當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）比手勢要騎士球迷別再喊。

溜馬一哥哈里伯頓。（路透）溜馬一哥哈里伯頓。（路透）

被問到騎士球迷高喊「過譽」的嘲諷聲，讓哈里伯頓笑說，「這個真的沒有預期到，我都不知道我們之間有什麼恩怨...對我來說，我只掌控自己能控制的事情上。隨他們說高估吧。」

溜馬今天全場最多落後到20分，甚至在第四節最後50秒時還落後7分，最後卻能演大逆轉贏球。根據《ESPN》指出，自1997-98年賽季以來，季後賽球隊在第四節或延長賽最後1分鐘至少落後7分的情況下，共1643場比賽中僅贏過3場。

投進準絕殺的哈里伯頓表示，「我很平靜，我對自己的比賽很平靜，因為我明白自己在這些時刻獲得信任，我對投進這些球有十足的信心。」

「我們是一支有韌性的團隊。」哈里伯頓說，「我們能找到方法贏球，我們不會放棄，作為一支經歷許多戰役的團隊，我們在一起打球大約兩年，這種延續性對我們幫助很大。」

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