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MLB》大谷翔平開轟雙安仍有悔恨打席！ 「或許可以更慎重...」

2025/05/07 15:03

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平今天單場雙安，敲出賽季第10轟，進帳2分打點，不過9局關鍵時刻他未能建功，球隊也在10下遭到再見，賽後大谷翔平坦言，最後一個打席應該可以做得更好。

大谷翔平前2打席都被三振，在第6局敲出本季第10轟，是發陽春砲，7局再敲出本季第6支二壘安打帶有1分打點，9局敲出滾地球出局，今天共5打數2安打，吞2K，跑回1分，貢獻2分打點，賽後打擊率2成96，賽季第36場出賽就完成「10轟、10盜」，寫下自己最快的紀錄。

本場比賽兩隊以4：4進入延長賽，10局上半道奇未能拿下超前分，10局下半剛被升上大聯盟的費耶雷森（J.P. Feyereisen）被桑契斯（Jesus Sanchez）敲出再見安打，馬林魚終場以5：4再見道奇，賽後費耶雷森被道奇下放3A，由右投納克（Landon Knack）遞補。

賽後大谷翔平被問到本場比賽是否有遺憾的打席，他提到：「硬要說的話，最後的那個打席吧，應該要更重視上壘這件事。當然，如果能打出長打上到二壘最好，但其實只要能上壘就夠了。當時是2出局，確實會想要出棒，但或許可以更慎重地規劃那個打席就好了，雖然我不認為當下的選擇是錯的，但或許可以更好。」

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