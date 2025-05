MLB》大谷翔平開轟雙安仍有悔恨打席！ 「或許可以更慎重...」

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平今天單場雙安,敲出賽季第10轟,進帳2分打點,不過9局關鍵時刻他未能建功,球隊也在10下遭到再見,賽後大谷翔平坦言,最後一個打席應該可以做得更好。

大谷翔平前2打席都被三振,在第6局敲出本季第10轟,是發陽春砲,7局再敲出本季第6支二壘安打帶有1分打點,9局敲出滾地球出局,今天共5打數2安打,吞2K,跑回1分,貢獻2分打點,賽後打擊率2成96,賽季第36場出賽就完成「10轟、10盜」,寫下自己最快的紀錄。

