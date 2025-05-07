體操》從小練體操底子好！胡瑜丰拿下國際裁判資格 全台僅3人

彰興國中體育老師胡瑜丰（左1）在國際體操賽事更是台灣之光。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台僅3人！彰興國中體育老師胡瑜丰，靠著一路從小練體操的紮實基礎，今年成功取得國際體操總會（FIG）二級女子競技體操裁判資格，正式具備擔任奧運、亞運等國際賽事評審的能力，讓彰化在國際體壇再次發光。

在彰興國中專任教「健康與體育」的胡瑜丰，平常就以活潑親切著稱，不少學生都說她的「疾走如風」課程有趣又充滿挑戰，讓上體育課成了開心事。她說，這張國際證照不只代表對自己專業的肯定，也是一張可以走進世界賽場的門票，希望能藉此為台灣、為彰化爭光。

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縣長王惠美日前特地在縣長室頒獎表揚，稱讚胡瑜丰是「彰化之光」，更是台灣體育的寶貴人才。她說，國內目前僅有3人擁有這項裁判資格，胡瑜丰能脫穎而出，實在不簡單，未來也期待她在國際體操賽場上大放異彩。

其實胡瑜丰從小就是體操小將，從民生國小開始接觸體操，高中就讀精誠高中，後來考進台師大體育系，畢業後繼續深耕體操教育與裁判專業。她曾赴左營國訓中心接受訓練，也參與各級賽事裁判，如今終於登上國際舞台。

她坦言，取得這張證照一點都不容易，過程中必須熟記各項最新國際規則，還要參加密集訓練、筆試、口試與實作評分，過程既燒腦又耗體力。不過她也說，這段過程認識了來自各國的裁判好友，不僅交流專業，也拓展視野，「這份榮耀，我會更加珍惜。」

國內大型體操賽事，都會出現彰興國中教師胡瑜丰（右3）的身影，圖為2024年全運會，她擔任裁判。（圖縣府提供）

彰化縣彰興國中專任教師胡瑜丰，從小練體操底子好，天賦加努力，成功取得國際體操總會（FIG）二級女子競技體操裁判資格。（圖縣府提供）

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