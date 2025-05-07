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NBA季後賽》開賽為何穿錯球褲？ 勇士希爾德笑稱是巴特勒的錯

2025/05/07 15:32

勇士射手希爾德。（法新社）勇士射手希爾德。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA西部準決賽G1，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天在第二節左腿拉傷提前退場，勇士靠射手希爾德（Buddy Hield）飆出全場最高的24分，幫助勇士以99比88擊敗灰狼，系列賽以1比0領先。被問到為何開賽穿錯球褲，希爾德笑聲是隊友巴特勒（Jimmy Butler）的錯。

希爾德開賽穿錯球褲，勇士隊在比賽開始1分鐘時趕快喊了暫停，讓他去換上正確的球褲。但希爾德全場得到24分，另抓8顆籃板，幫助勇士贏得系列賽G1。

希爾德今天與巴特勒賽後一起出席記者會，被問到勇士前鋒D.格林（Draymond Green）讚巴特勒從羅賓變蝙蝠俠，希爾德這時插話說，「我今天是蝙蝠俠，我拯救這場，他還是羅賓。」

而被問到為何開賽穿錯球褲，希爾德對此表示，「這都是Jimmy的錯。Jimmy在換衣服，事情就是這樣發生的。」、「當我在找自己的褲子時，我以為就是那條是對的，他說，『穿這條吧』。」

巴特勒回說，「你打算這樣講？」希爾德對此說，「對阿，這都是Jimmy的錯。」

勇士射手希爾德（左）和巴特勒（右）。（法新社）勇士射手希爾德（左）和巴特勒（右）。（法新社）

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