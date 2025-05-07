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逆流是通往夢想的路！國際輕艇激流賽宜縣獲雙金

2025/05/07 15:22

宜蘭縣選手在國際輕艇激流錦標賽勇奪2金3銀1銅好成績，代理縣長林茂盛今在縣長會客室頒獎表揚，共有4位選手（前排4人）獲獎。 （記者游明金攝）宜蘭縣選手在國際輕艇激流錦標賽勇奪2金3銀1銅好成績，代理縣長林茂盛今在縣長會客室頒獎表揚，共有4位選手（前排4人）獲獎。 （記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣選手在國際輕艇激流錦標賽勇奪2金3銀1銅好成績，代理縣長林茂盛今在縣長會客室頒獎表揚，共有4位選手獲獎。獲得雙金的吳融政在比賽中體悟到「逆流也是通往夢想的路」，征服每個浪然後超越自己，就能寫下屬於自己的成長篇章，未來將朝亞運與奧運之路邁進。

「2025年亞洲青少年暨U23輕艇激流錦標賽」日前在泰國舉行。佛光大學吳亭儀同學獲得U23組女子K艇Kayak Cross項目銀牌；同校的吳融政則勇奪U23組男子C艇激流項目團體賽及個人賽雙金牌。羅東高商曾心光獲U18組男子C艇激流項目銀牌，同校朱泓宇K艇Kayak Cross項目銀牌及激流項目銅牌。

林茂盛今天下午頒獎表揚，鼓勵他們在運動場努力不懈與無私奉獻，為國爭光、為宜蘭爭光。他說，宜蘭囝仔勁厲害，優秀表現讓世界看見臺灣、看見宜蘭，「安農溪激流標杆場域」已正式啟用，可望成為水域運動重點訓練基地，宜縣會繼續推動各項體育發展，提供優良訓練環境，培育一流運動選手，提升宜蘭運動競技水準。

「逆流也是通往夢想的路。」吳融政說，很高興拿到好成績，從國一接觸輕艇到現在大四已經10年，當初是廖學甫老師帶他去體驗，覺得有興趣就繼續練到現在，輕艇可以面對不同的浪，可以去征服然後超越自己，用勇氣和努力，寫下屬於自己的成長篇章，希望接下來的亞洲錦標賽、亞運會都能有好成續，再朝進軍奧運努力。

吳亭儀表示，每次比賽的碰撞與超越，都是對自身極限的挑戰。朱泓宇則將比賽形容為「青春的戰場」，用行動詮釋運動員的堅持與不屈精神。曾心光0.23秒之差錯失金牌；他說，從宜蘭的安農溪一路划向國際賽場，這段旅程充滿挑戰與收穫，也讓他更加堅定持續突破的決心。

宜蘭縣選手在國際輕艇激流錦標賽勇奪2金3銀1銅好成績，代理縣長林茂盛今在縣長會客室頒獎表揚，共有4位選手（前排4人）獲獎。 （記者游明金攝）宜蘭縣選手在國際輕艇激流錦標賽勇奪2金3銀1銅好成績，代理縣長林茂盛今在縣長會客室頒獎表揚，共有4位選手（前排4人）獲獎。 （記者游明金攝）

宜蘭縣選手吳融政在國際輕艇激流錦標賽勇奪雙金，他在比賽中體悟到「逆流也是通往夢想的路」，征服每個浪然後超越自己，就能寫下屬於自己的篇章。（記者游明金攝）宜蘭縣選手吳融政在國際輕艇激流錦標賽勇奪雙金，他在比賽中體悟到「逆流也是通往夢想的路」，征服每個浪然後超越自己，就能寫下屬於自己的篇章。（記者游明金攝）

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