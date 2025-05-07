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台北賽》爆冷！男單第3種子李佳豪不敵印度190公分新星 止步首輪

2025/05/07 15:24

李佳豪。（記者盧養宣攝）李佳豪。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕男單第3種子李佳豪今在超級300系列台北羽球公開賽男單首輪以17：21、18：21不敵20歲印度選手謝堤（Ayush Shetty），爆冷止步32強。

李佳豪去年在台北賽一路過關斬將打進四強，創下個人賽史最佳成績，今年3月在超級1000全英公開賽拿下亞軍，目前世界排名暫居第15名。

李佳豪今面對世界排名第44的謝堤陷入苦戰，首局一路激戰至16：16時被對手打出4：1的攻勢先下一城，次局李佳豪重整旗鼓，取得10：6領先，並帶著11：9的優勢進入技術暫停，不過謝堤緊咬比分，李佳豪在17：15領先時被對手連拿5分逆轉，雖然化解1個賽末點，仍以直落二敗下陣來，苦戰50分鐘無緣晉級。

此役是李佳豪生涯首度與身高190公分的謝堤對決，他指出，由於對手身材高大，「打起來範圍比較大，過人的高度（自己）都沒有處理得很好，打起來滿難受的，攻守方面都沒有做得很好。他在站位、抓反擊都給我很大的威脅。」

第2局李佳豪嘗試改變節奏，試圖以快制高，但效果有限，他表示，「一開始用速度突破滿有效的，但他在後半段給了一些比較有高度的球，我想繼續在前幾顆球用速度引導節奏，但效果就沒有很好了。」

李佳豪在全英賽拿下亞軍後，在超級300瑞士公開賽首輪出局，亞錦賽止步16強，如今在家鄉台北又爆冷出局，他認為，自己在應對不同的場地、球速、對手時，狀態都未調整到最佳，「狀況還是有點起伏，這部分還是需要再加強。」

李佳豪。（記者劉信德攝）李佳豪。（記者劉信德攝）

李佳豪。（記者劉信德攝）李佳豪。（記者劉信德攝）

李佳豪。（記者劉信德攝）李佳豪。（記者劉信德攝）

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