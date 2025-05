MLB》道奇主帥盛讚大谷翔平怪力轟！卻提出1點質疑：我不太確定...

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平在今天對馬林魚的比賽敲出賽季第10轟,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)讚嘆大谷的表現,同時也提出一個質疑。

大谷翔平在第6局上場打擊時,馬林魚換左投維內齊亞諾(Anthony Veneziano)後援,大谷鎖定第一顆86.1英哩的滑球,轟出右外野大號全壘打。大谷這一轟的擊球初速為109英哩(約175.4公里),飛行距離為403英尺(約122.8公尺)。

大谷昨天敲出本季全大聯盟最快擊球初速117.9英哩的全壘打,今天又敲109英哩怪力轟,成為自2005年金鶯的羅伯斯(Brian Roberts)後,第一位在前36場比賽締造「10轟、10盜」的球員,是史上第12人。

