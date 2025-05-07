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MLB》道奇主帥盛讚大谷翔平怪力轟！卻提出1點質疑：我不太確定...

2025/05/07 19:11

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平在今天對馬林魚的比賽敲出賽季第10轟，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚嘆大谷的表現，同時也提出一個質疑。

大谷翔平在第6局上場打擊時，馬林魚換左投維內齊亞諾（Anthony Veneziano）後援，大谷鎖定第一顆86.1英哩的滑球，轟出右外野大號全壘打。大谷這一轟的擊球初速為109英哩（約175.4公里），飛行距離為403英尺（約122.8公尺）。

大谷昨天敲出本季全大聯盟最快擊球初速117.9英哩的全壘打，今天又敲109英哩怪力轟，成為自2005年金鶯的羅伯斯（Brian Roberts）後，第一位在前36場比賽締造「10轟、10盜」的球員，是史上第12人。

賽後道奇總教練羅伯斯盛讚今天有開轟的大谷與佛里曼（Freddie Freeman），「他們打得很棒，翔平在這座球場的手感非常好，Freddie也打出非常精彩的比賽。他們有這樣的表現真的很棒，我們也很努力追分，可惜最後還是差一點。」

對於大谷這發全壘打的飛行距離，羅伯斯坦言：「準確度我不確定……嗯，真的，有時候他的全壘打看起來比公布的距離還要更遠。（今天這轟）我也覺得實際上應該飛得更遠。」

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