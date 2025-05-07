NBA季後賽》輸沒柯瑞的勇士、打鐵寫最慘紀錄！灰狼主帥痛批蟻人

愛德華茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部準決賽首戰，勇士在一哥柯瑞（Stephen Curry）左大腿後肌拉傷提前退場的情況下，仍在客場以99：88擊敗灰狼。賽後灰狼總教練芬屈（Chris Finch）直言不諱，重話批評當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）。

23歲的3屆全明星愛德華茲，本季例行賽場均27.6分高居聯盟第4，但今天他完全神隱，上半場8投0中只得1分，在投進第1球之前更是10投盡墨，最終22投9中拿下23分。

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「一切都從Ant開始。」灰狼總教練芬屈賽後說重話，「他打得很掙扎，他的眼神好像在某時候突然黯淡了。這有什麼好說的？你是球隊領袖，你必須樹立比賽的基調，就算你瘋狂打鐵，也得帶起全隊氣勢。如果我還要提醒你，準決賽G1開打了，要保持正確的能量，那顯然我和你並沒有達成任何共識。」

愛德華茲今天上半場貢獻2次抄截，他表示自己的防守證明他在場上的努力並非教練認為得如此糟糕，但他也願意接受任何批評，「人們總會找事情或某人怪罪，那全都怪我吧，但我們真的打得不夠好。」

事實上，灰狼全隊此役投籃表現都不佳，三分球僅29投5中，上半場更是15投0中。根據《ESPN》數據指出，灰狼在前一戰首輪險勝湖人，以及今天這場比賽之內，三分球合計76投僅12中，創下季後賽史上連續2場比賽內最差三分命中率。

不僅如此，芬屈也批評灰狼的快攻執行能力，儘管勇士全場出現18次失誤，但灰狼在快攻中僅得到10分，「我們轉換快攻時的決策糟糕透頂，很顯然我們完全投不進，但我更不爽的是，我們沒辦法持續創造好的出手機會，而這是我們本來應該要做到的。」

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