晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》輸沒柯瑞的勇士、打鐵寫最慘紀錄！灰狼主帥痛批蟻人

2025/05/07 17:04

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部準決賽首戰，勇士在一哥柯瑞（Stephen Curry）左大腿後肌拉傷提前退場的情況下，仍在客場以99：88擊敗灰狼。賽後灰狼總教練芬屈（Chris Finch）直言不諱，重話批評當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）。

23歲的3屆全明星愛德華茲，本季例行賽場均27.6分高居聯盟第4，但今天他完全神隱，上半場8投0中只得1分，在投進第1球之前更是10投盡墨，最終22投9中拿下23分。

「一切都從Ant開始。」灰狼總教練芬屈賽後說重話，「他打得很掙扎，他的眼神好像在某時候突然黯淡了。這有什麼好說的？你是球隊領袖，你必須樹立比賽的基調，就算你瘋狂打鐵，也得帶起全隊氣勢。如果我還要提醒你，準決賽G1開打了，要保持正確的能量，那顯然我和你並沒有達成任何共識。」

愛德華茲今天上半場貢獻2次抄截，他表示自己的防守證明他在場上的努力並非教練認為得如此糟糕，但他也願意接受任何批評，「人們總會找事情或某人怪罪，那全都怪我吧，但我們真的打得不夠好。」

事實上，灰狼全隊此役投籃表現都不佳，三分球僅29投5中，上半場更是15投0中。根據《ESPN》數據指出，灰狼在前一戰首輪險勝湖人，以及今天這場比賽之內，三分球合計76投僅12中，創下季後賽史上連續2場比賽內最差三分命中率。

不僅如此，芬屈也批評灰狼的快攻執行能力，儘管勇士全場出現18次失誤，但灰狼在快攻中僅得到10分，「我們轉換快攻時的決策糟糕透頂，很顯然我們完全投不進，但我更不爽的是，我們沒辦法持續創造好的出手機會，而這是我們本來應該要做到的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中