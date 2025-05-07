中職》「粒保樂園」重新開幕？葉保弟二軍猛打 連10戰敲安當「四割男」

葉保弟。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹與味全龍二軍賽事，台鋼外野手葉保弟今繳出3安猛打賞，目前在二軍連續10場比賽敲安，打擊率破0.400。

26歲的葉保弟原為台鋼自培球員，2023年5月獲球團肯定轉為正式球員，搭配上魔性洗腦應援歌曲，以及台鋼Wing Stars女孩一粒的可愛舞蹈讓他迅速走紅，還被球迷戲稱「粒保樂園」。然而葉保弟在一軍的成績始終不理想，去年42場打擊率僅0.179，今年目前5場出賽，打擊率僅0.167。

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不過本季葉保弟在二軍狀況相當火燙，在今天之前開季連續9場比賽都有安打演出。此役面對味全龍二軍，擔任開路先鋒的葉保弟首打席敲出左外野飛球出局，但接下來3打席都敲出安打，上演猛打賞，賽後打擊三圍來到.405/.450/.486，攻擊指數0.936。

台鋼先發投手小野寺賢人今先發7局被敲5安，包含李展毅的陽春砲，失掉2分，送出2次三振，賽後防禦率2.65；而台鋼在5下先靠董秉軒高飛犧牲打追回1分，6下更猛敲5安攻下4分大局，終場5：2擊敗味全。

另外，4月中因右大腿輕微拉傷下二軍的前旅日強打吳念庭，今天也在二軍展開復健賽，4打數敲出1支一壘安打。

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