HBL》八強學校大洗牌戰況更精彩 乙級全國決賽板橋體育館登場

HBL乙級全國決賽將於板橋體育館熱血登場。（高中體總提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕113學年度HBL乙級全國決賽5月13日即將於板橋體育館點燃戰火，本屆男、女子組八強學校大洗牌，戰況勢必更加精彩，各校代表今出席開賽記者會並進行最終宣戰儀式，誓言全力以赴爭奪總冠軍。

今年男、女子組都有多支球隊重返全國決賽行列，高中體總胡劍峯會長表示：「很高興看到今年男女八強隊伍中都有著傳統學術名校，這證明體育與學術教育是可以並重發展，希望所有球員們都能盡情發揮，朝著冠軍夢想努力！」本屆賽事冠軍戒指與錦旗也有巧思，全新設計加進吉祥物WOOHOO造型。

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男子組賽事，除了高師附中與嘉義高中再闖八強，其餘6支球隊上屆都未能打進決賽，可見高中基層籃球蓬勃發展與各方勢力的更替興盛。決賽名單中，曾在99學年度勇奪冠軍的花蓮高工暌違7年再度回到全國八強；而搶下北區第二名的永春高中，則是隊史首次勇闖全國決賽。

女子組同樣有老朋友回歸，台南女中暌違21年再度搶下全國決賽門票，與台中女中的名門對決形成話題；永春高中則再闖八強，也是本屆唯一男、女隊都躋身全國決賽的勁旅。而連兩年都飲恨屈居亞軍的桃園陽明高中，更誓言一雪前恥搶下金盃。

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