台北賽》「把每一場當最後一場打」台灣一哥周天成勉勵後輩把握機會

周天成。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕35歲台灣一哥周天成今在超級300系列台北羽球公開賽男單首輪以21：12、9：21、21：15擺平日本選手大林拓真，順利挺進男單16強，他表示，第一戰還在適應場地，對於日本好手的反撲也有預備。

周天成過去與大林拓真交手過1次，當時以直落二獲勝，今在主場苦戰64分鐘順利晉級，他表示，大林拓真第2局速度提升不少，展現頑強意志力，第3局周天成一度握有14：8優勢，不過被對手連拿7分超前，小天指出，雖然自己在領先時沒有放鬆，但有預期對手會展現驚人毅力追近比分，「我還是有預備到的，所以很冷靜，沒有放棄。」

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周天成坦言，首戰在適應風向、場地上比預期更慢，且日本選手擅於多拍來回，「我就耐心處理每一顆球，不要失誤，再給對手壓力、創造機會。」

周天成去年找來擁有美國運動科學博士資歷的體能訓練師佐藤公威合作，佐藤今也與周天成的物理治療師高敏珊一同坐在教練席觀戰，小天表示，第一次有佐藤在場邊觀戰感覺很新鮮，「除了有更多活力，他也很知道我的狀況，因為他經驗豐富，在解讀肢體動作、對手意圖上都很精準，給我不少建議。」

周天成上月率隊在蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽闖進8強，身為國家隊多年支柱，他今也給予參加台北賽的後輩建議，希望學弟妹珍惜每次上場的機會，「我也算從小到大看台北公開賽長大，上了場仍有很多憧憬，來到這個夢想舞台還是覺得很不可思議，希望大家把握每次機會，因為不知道還有沒有下次，要把每一場當最後一場打，不要想說還有好幾年，人生會發生什麼事不知道，把握眼前的機會，沒有退路全力以赴。」

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