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PLG冠軍戰》「換我帶傑哥打」周桂羽有期許 看盧峻翔熄火：不能輕忽

2025/05/07 18:39

周桂羽。（資料照，記者林正堃攝）周桂羽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕富邦勇士在總冠軍戰第1戰以兩分差險勝桃園領航猿，系列賽取得1：0領先。其中周桂羽在最後對伯朗的防守相當關鍵，提到這次冠軍戰期許，他希望自己可以扛起更多責任，過去都是林志傑帶著大家打冠軍戰，經過這幾年洗禮跟成長，要換成自己帶著他去打比賽。

領航猿和勇士首戰結束後，領航猿主帥卡米諾斯針對吹判提出批評，而伯朗最後一擊沒有獲得犯規也引起不少球迷討論。對於成功守下伯朗最後一擊，周桂羽坦言，確實有吹判空間，當下對方嘗試靠到自己身上，也有肢體接觸，「是50-50的狀態，但我沒想到他會這麼快出手，因為才落後2分，我也確實很怕他出手，才會上前防守。」

提到對於這次總冠軍戰的期許，周桂羽表示，努力了一季終於站上總冠軍戰舞台，目標肯定是冠軍，但他很希望自己可以成為突破僵局的球員，「以往打冠軍戰都是等傑哥（林志傑）去突破，去製造機會給我們，今年期待自己扛下更多責任，可以是那個幫大家找尋突破點的關鍵。之前是傑哥帶著我們打冠軍戰，希望自己經過這幾年成長跟洗禮，換我可以帶著傑哥去打。」

針對首戰表現，周桂羽坦言，有被領航猿主場震撼到，「有一點緊張，主要是這個氛圍，不是緊張球賽，而是以往桃園巨蛋不是這個氛圍，這次看到這樣一片橘，有感受到對方主場的壓力。」

首戰成功守住對方一哥盧峻翔，讓他只拿到5分，但周桂羽不敢掉以輕心，「雖然他前一場狀況沒有很好，但他是心理素質很強的球員，他一定會在接下來比賽反擊，我們還是要做好準備，不能因為他前一場狀況不好就掉以輕心。」

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