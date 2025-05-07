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中職》兄弟重挫統一獅王牌奪2連勝 聽牌球團史首見紀錄

2025/05/07 21:30

陳俊秀盜三壘，傳接球失誤下，跑回本壘得分。（記者廖耀東攝）陳俊秀盜三壘，傳接球失誤下，跑回本壘得分。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今靠統一獅野手和捕手在首局自亂陣腳，將獅隊王牌投手梅賽斯KO退場，陳俊秀再敲追平周思齊的生涯第144轟，終場以7：4中止獅隊4連勝，鄭凱文奪下本季第2勝。

統一首局「獅」誤連連，二壘手林靖凱傳球失誤，捕手陳重羽捕逸又在陳俊秀盜三壘之際暴傳，加上黃韋盛和詹子賢的適時安打，獅隊先發洋投梅賽斯猛掉3分非自責。

獅隊在3局上反攻，陳重羽從中信先發投手鄭凱文手中敲安，林佳緯擊出三壘安打，追回1分，但3局下中信再開啟攻勢，江坤宇、陳俊秀雙安，黃韋盛再敲適時安打，串聯詹子賢長打，單局再進帳2分。

5局上，王威晨敲二壘安打並盜上三壘，詹子賢敲出適時安打，再添1分保險。

梅賽斯受到隊友守備連累，101球僅投4.2局被敲9支安打，失掉6分，有3分自責，寫下來台以來單場最多失分紀錄。

陳俊秀在7局下夯出陽春砲，連續2場開轟，生涯144轟追平周思齊，並列史上第10多，獅隊雖然一度追至3分差，最終仍難敵在洲際球場的中信，本季在洲際4戰全敗，且都有守備失誤，一勝難求。

自從中信在2015年認養洲際球場，在洲際開季對獅隊最長連勝是2016年的5連勝，今晚在洲際4連勝統一，已聽牌球團史紀錄。

黃韋盛。（記者廖耀東攝）黃韋盛。（記者廖耀東攝）

詹子賢。（記者廖耀東攝）詹子賢。（記者廖耀東攝）

林佳緯。（記者廖耀東攝）林佳緯。（記者廖耀東攝）

許哲晏陽春砲。（記者廖耀東攝）許哲晏陽春砲。（記者廖耀東攝）

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