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中職》三商虎老戰友台鋼主場重聚！ 陳正中開球、林振賢接捕

2025/05/07 18:48

前三商虎選手陳正中與昔日老戰友教練林振賢、總教練洪一中、打擊教練路易士一同合影。（記者李惠洲攝）前三商虎選手陳正中與昔日老戰友教練林振賢、總教練洪一中、打擊教練路易士一同合影。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹今天主場賽事，邀前三商虎名將陳正中（現名陳勝騏）開球，由昔日三商老戰友、現任台鋼雄鷹二軍總教練林振賢擔任開球捕手，為比賽開出好球。

台鋼二軍今天在嘉義有比賽，林振賢笑說，為見老友一面，特別驅車南下到場。陳勝騏現開店「青島餃子館」，已經在高雄當地經營10多年，他說，很榮幸受到台鋼邀請開球，「球團很用心，跟當年環境完全不同，這個開球機會很難得、很榮幸受邀。大企業帶動地方產業，是很好的事。上週六我就有客人，來用餐之後就進場看球。」

陳勝騏退役後短暫在台灣大聯盟擔任過教練，現則是經營店面，但仍然關注中職。他提到：「現在的球團都比以前更重視，國際賽好表現，也是我們要去用心的地方，給球員保障，球員的心才能安定下來去拚戰。」

陳勝騏也提到，兩次國際賽的好表現，情蒐團隊也做得很好，能幫助球員了解對手，這是以前他選手時代所沒有的。

陳正中是1990年三商創隊元老，和林振賢同期。陳正中生涯堪稱虎隊隊史前期代表性重砲手之一，生涯曾兩度單季全壘打雙位數。

前三商虎選手陳正中開球，搭配捕手是昔日隊友台鋼教練林振賢。（記者李惠洲攝）前三商虎選手陳正中開球，搭配捕手是昔日隊友台鋼教練林振賢。（記者李惠洲攝）

前三商虎選手陳正中開球，搭配捕手是昔日隊友台鋼教練林振賢。（記者李惠洲攝）前三商虎選手陳正中開球，搭配捕手是昔日隊友台鋼教練林振賢。（記者李惠洲攝）

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