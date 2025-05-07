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NFL》鋼人盤來「肌肉怪物」捨棄前大物外接手！牛仔組新進攻雙箭頭

2025/05/07 20:00

皮肯斯。（資料照）皮肯斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《EPSN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，匹茲堡鋼人將主力外接手皮肯斯（George Pickens）送往達拉斯牛仔，換來一枚第三輪選秀權，預計還有其他順位選秀籤的交換。

24歲的皮肯斯來自傳統強權喬治亞大學，原本被看好有衝擊首輪的他，因傷勢與個性問題，最終在2022年選秀第2輪52順位才被鋼人相中。效力鋼人3年期間，皮肯斯累計174次接球、2841碼與12次達陣，其中2023年平均接球推進18.1碼為聯盟之最，但上季因傷僅繳出59次接球、900碼與3次達陣。

儘管皮肯斯時常展現高難度美技接球，但他在場上生產力不夠穩定，加上時常出現擋人消極的狀況，甚至還會在社群媒體抱怨自己機會不足，讓總教練湯姆林（Mike Tomlin）經常必須出面回應有關皮肯斯的問題，也使他始終無法兌現應有的潛能與天賦。

鋼人在今年3月從西雅圖海鷹交易來明星外接手、號稱肌肉怪物的麥特卡夫（D.K. Metcalf）。而麥特卡夫場上的性格也是出了名的火爆，因此外界相當好奇來季他與皮肯斯的搭配效果。但如今鋼人做出取捨，也象徵進攻組重塑完成，去年陣中的接球王皮肯斯、前大物跑衛哈里斯（Najee Harris）與資深主戰四分衛威爾森（Russell Wilson）皆被交易。

麥特卡夫。（資料照）麥特卡夫。（資料照）

而牛仔補進皮肯斯後，也終於能強化球隊不足的空戰火力，讓主戰四分衛普雷斯考特（Dak Prescott）多了另一可靠的傳球目標。皮肯斯將會是牛仔第2號外接手，與明星外接手蘭伯（CeeDee Lamb）組成全新接球雙箭頭，再搭配上托爾伯特（Jalen Tolbert）、明戈（Jonathan Mingo）、布魯克斯（Jalen Brooks）與托平（KaVontae Turpin）。

反觀鋼人隨著皮肯斯離隊，麥特卡夫將成為相對單薄的進攻組核心，搭配新加盟的老將伍茲（Robert Woods）與年輕小將奧斯汀三世（Calvin Austin III）。然而鋼人最大問題仍舊是來季的主戰四分衛人選未定，雖然今年選秀在第6輪挑走俄亥俄州立大學的霍華德（Will Howard），但基本上不可能馬上拉拔他為先發，目前鋼人可能仍在等待41歲10屆明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）做決定。

羅傑斯。（資料照）羅傑斯。（資料照）

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