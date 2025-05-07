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MLB》生涯首支滿貫、單局5打點寫隊史56年神舉！洋基新星有感而發

2025/05/07 21:00

威爾斯。（法新社）威爾斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今7局下半灌進10分大局，最終以12：3打爆教士，終止近期3連敗。新星捕手威爾斯（Austin Wells）該半局敲出生涯首支滿貫砲，單局更狂灌5分打點，也寫下特殊紀錄。

威爾斯7局下先敲出帶有1分打點的一壘安打追平，隨後葛里遜（Trent Grisham）在滿壘時選到保送要得超前分，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）敲出二壘安打打下2分打點，教士故意四壞保送賈吉後又被接連敲安再掉2分，威爾斯接續再敲出一發滿貫全壘打，單局灌進5分打點，洋基單局海灌10分。

洋基上次單局攻下10分是在2015年美國時間7月28日對上游騎兵，當時洋基在第2局狂拿11分，終場21：5獲勝。另外，這發滿貫砲是威爾斯生涯首支滿貫砲，且根據大聯盟專家藍斯（Sarah Langs）指出，威爾斯是隊史自1969年分區年代後，隊史單局敲出第3多打點的打者，前2名分別是2006年阿布瑞尤（Bobby Abreu）的7分，以及2009年羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的9分。

賽後威爾斯表示，能敲出生涯首支滿貫砲，要歸功前面隊友的發揮，自己也很享受其中。對於自己單局就灌進5分打點，他坦言：「我不知道自己是否曾經在任何層級的賽事中單局敲出5分打點！」

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