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日職》巨人軍退阪神避免不名譽紀錄！受傷的241轟主砲卻又傳出悲報

2025/05/07 22:06

岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在系列賽最終戰終於在自家主場擊敗阪神，避免吞下史上首次開季在東京巨蛋對戰阪神的6連敗。然而昨天受傷將長期缺陣的241轟主砲岡本和真，卻又再度傳出壞消息。

巨人先發投手是26歲的山崎伊織，他在今天之前開季5場登板拿下4勝0敗，連續35局無失分創下央聯新紀錄。此役1局下若林樂人2分砲幫巨人先馳得點，但2局上二壘手吉川尚輝傳球失誤，讓山崎伊織失掉1分非自責分，也無緣挑戰1939年由高橋敏締造的開季連續38.1局無失分的日職紀錄。

3局上巨人外野洋將赫南德茲（Elier Hernandez）也發生漏接失誤，讓阪神2：2追平，但4局下將功折罪敲安，接著剛回到一軍的坂本勇人敲出本季首支長打，幫助巨人3：2超前，之後泉口友汰滿壘敲安、「高麗菜哥」卡貝吉（Trey Cabbage）也適時安打，巨人單局灌進4分。

5局上山崎伊織遭到火燙的阪神超新星森下翔太敲出2分砲，這也是他本季首度失掉自責分，最終他投完5局退場，用97球被敲6安，送出4次三振與1次保送，失掉4分有2分責失。後續巨人牛棚力保不失，本季終於首次在主場擊敗阪神，山崎伊織收下本季第5勝。阪神先發門別啟人今3.2局就失6分吞敗，寫下本季最慘一役。

然而賽後卻傳出壞消息，昨天為了接自家三壘手浦田俊輔的傳球，不慎與阪神跑者中野拓夢相撞的巨人主砲岡本和真，初步檢查原為左手肘肌肉損傷預計缺陣1個月，但今天進一步檢查結果顯示，他的傷勢更加嚴重，為左手肘韌帶損傷，預計要3個月才能康復，恐怕上半季將報銷。

另外，昨天不慎與岡本和真相撞的中野拓夢，今天在第7局遭到巨人投手高梨雄平觸身球砸中背部，讓他痛到當場倒地，還引發現場騷動，阪神監督藤川球兒更是從三壘側板凳席衝上場，阪神球迷也發出怒吼聲，現場氣氛一度緊張。

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