中職》台鋼單場7E破隊史慘紀錄！魔鷹連3場開轟成空響

魔鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹、味全龍再戰，今台鋼洋砲魔鷹上演連3戰開轟、近3戰累積5轟，一度幫助球隊追平。無奈台鋼不敵龍隊打者輪番猛攻，自己還發生刷新隊史紀錄的單場7次失誤，終場味全龍9:4贏球，雙方在這次2連戰各拿1勝。

雙方今再次交手，1局上，陳子豪、李凱威接連敲安後，台鋼三壘手杜家明發生失誤，奉送1分，朱育賢的二壘打另帶有2分打點。

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杜家明此役前4局就發生3次失誤，包含4局上單局2次失誤，先發投手江承諺該半局解危後，主動搭上杜家明的肩膀安慰。不過，杜家明隨即在4下打擊前被代打郭阜林換下。

4局下，面對左投王維中，王柏融敲安後，魔鷹擊出二壘安打，該半局代打的郭阜林高飛犧牲打，幫助球隊追回1分。

6局下，「魔王連線」再次發威，王柏融1出局後擊出安打，這次魔鷹擊出右外野方向全壘打，獨走聯盟的本季第8轟出爐，也幫助球隊追平。

龍隊一度遭追平，7上卻把握攻勢，郭天信突襲短打形成內野安打、陳子豪觸身球保送，江承諺三振李凱威之後退場，下勾投手陳宇宏面對劉基鴻，卻被擊出安打，龍隊再次超前。吉力吉撈．鞏冠該半局的安打，另帶有2打點，龍隊單局拿到3分。

8局上，許育銘接替投球，首位打者朱育賢二壘打，劉俊緯接著也擊出長打，不僅帶打點，自己還靠著台鋼此役第5次失誤回本壘得分。台鋼單場5失誤，也是隊史紀錄。該半局，龍隊打了一輪，再拿3分。

8局下，紀慶然、魔鷹面對龍隊洋投鑀龍敲安，郭阜林高飛犧牲打，追回1分。

9局上，王順和和劉俊緯的打席，游擊手胡冠俞連續兩打席發生失誤，台鋼該局換上郭永維接替胡冠俞、轉守二壘，原二壘手林家鋐守游擊。

台鋼的7次失誤中，提前退場的杜家明佔3次，而比賽中途自二壘移防游擊的胡冠俞，也單局2次。

魔鷹。（記者李惠洲攝）

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