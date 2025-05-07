PLG冠軍戰》瓊斯發威+盧峻翔13分 領航猿逆轉勇士系列賽扳平

瓊斯。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕系列賽落後的桃園領航猿今天在總冠軍戰第2戰，靠著洋將發威，瓊斯攻下21分、葛拉漢17分，終場以92：81擊敗富邦勇士，系列賽追成1：1平手。

勇士在總冠軍系列賽首戰和領航猿激戰到最後一刻以2分差逆轉勝出，今天要力拚在對方主場拿下2連勝。

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領航猿開賽打出4：0攻勢，但勇士很快反擊超車，眼看領航猿持續緊追，前役狀況極佳的莫巴耶挺身而出飆進三分球，勇士依舊保有優勢，首節打完勇士暫時以5分領先。

勇士在第2節擴大到雙位數領先，還剩4分47秒時，雙方打出火氣，勇士洋將威希和領航猿伯朗在籃下卡位時推擠，威希被撂倒在地，隨後爆發衝突，最後伯朗吞下一次違反運動精神犯規和一次一般犯規，上前挑釁的沃特斯則是一次技術犯規。

領航猿在第2節尾聲靠著李家慷、葛拉漢連續命中三分球，半場打完暫時以47：55落後。上半場勇士莫巴耶拿下全場最高15分，領航猿方面只有盧峻翔一人得分上雙，半場攻下11分。

易籃後，領航猿李家慷挺身而出，先是飆進三分球，隨後又助攻葛拉漢轟進三分彈，持續緊追，並在第3節還剩3分鐘時靠著瓊斯三分球追平，關達祐也開火，領航猿順利超車，帶著4分領先進入決勝節。

領航猿在末節擴大領先，但勇士很快還以顏色，靠著洪楷傑三分球扳平戰局，雙方持續拉鋸，隨後關達祐三分打，加上盧峻翔切入得手，猿隊取得領先，也成功守住領先，將系列賽扳平。

領航猿今天5人得分上雙，瓊斯攻下全隊最高21分、11籃板，葛拉漢17分次之，李家慷和盧峻翔都進帳13分；勇士方面，威希拿下全隊最高18分、13籃板，莫巴耶17分。

領航猿盧峻翔拉桿上籃。（記者林正堃攝）

領航猿盧峻翔拋投得分。（記者林正堃攝）

領航猿伯朗灌籃得分。（記者林正堃攝）

領航猿伯朗拋投得分。（記者林正堃攝）

領航猿李家慷強攻。（記者林正堃攝）

領航猿李家慷。（記者林正堃攝）

領航猿葛拉漢與勇士洪楷傑爭球。（記者林正堃攝）

勇士莫巴耶跳投得分。（記者林正堃攝）

勇士莫巴耶上籃得分。（記者林正堃攝）

勇士威希上籃得分。（記者林正堃攝）

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