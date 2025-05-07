晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG冠軍戰》瓊斯發威+盧峻翔13分 領航猿逆轉勇士系列賽扳平

2025/05/07 22:10

瓊斯。（記者林正堃攝）瓊斯。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕系列賽落後的桃園領航猿今天在總冠軍戰第2戰，靠著洋將發威，瓊斯攻下21分、葛拉漢17分，終場以92：81擊敗富邦勇士，系列賽追成1：1平手。

勇士在總冠軍系列賽首戰和領航猿激戰到最後一刻以2分差逆轉勝出，今天要力拚在對方主場拿下2連勝。

領航猿開賽打出4：0攻勢，但勇士很快反擊超車，眼看領航猿持續緊追，前役狀況極佳的莫巴耶挺身而出飆進三分球，勇士依舊保有優勢，首節打完勇士暫時以5分領先。

勇士在第2節擴大到雙位數領先，還剩4分47秒時，雙方打出火氣，勇士洋將威希和領航猿伯朗在籃下卡位時推擠，威希被撂倒在地，隨後爆發衝突，最後伯朗吞下一次違反運動精神犯規和一次一般犯規，上前挑釁的沃特斯則是一次技術犯規。

領航猿在第2節尾聲靠著李家慷、葛拉漢連續命中三分球，半場打完暫時以47：55落後。上半場勇士莫巴耶拿下全場最高15分，領航猿方面只有盧峻翔一人得分上雙，半場攻下11分。

易籃後，領航猿李家慷挺身而出，先是飆進三分球，隨後又助攻葛拉漢轟進三分彈，持續緊追，並在第3節還剩3分鐘時靠著瓊斯三分球追平，關達祐也開火，領航猿順利超車，帶著4分領先進入決勝節。

領航猿在末節擴大領先，但勇士很快還以顏色，靠著洪楷傑三分球扳平戰局，雙方持續拉鋸，隨後關達祐三分打，加上盧峻翔切入得手，猿隊取得領先，也成功守住領先，將系列賽扳平。

領航猿今天5人得分上雙，瓊斯攻下全隊最高21分、11籃板，葛拉漢17分次之，李家慷和盧峻翔都進帳13分；勇士方面，威希拿下全隊最高18分、13籃板，莫巴耶17分。

領航猿盧峻翔拉桿上籃。（記者林正堃攝）領航猿盧峻翔拉桿上籃。（記者林正堃攝）

領航猿盧峻翔拋投得分。（記者林正堃攝）領航猿盧峻翔拋投得分。（記者林正堃攝）

領航猿伯朗灌籃得分。（記者林正堃攝）領航猿伯朗灌籃得分。（記者林正堃攝）

領航猿伯朗拋投得分。（記者林正堃攝）領航猿伯朗拋投得分。（記者林正堃攝）

領航猿李家慷強攻。（記者林正堃攝）領航猿李家慷強攻。（記者林正堃攝）

領航猿李家慷。（記者林正堃攝）領航猿李家慷。（記者林正堃攝）

領航猿葛拉漢與勇士洪楷傑爭球。（記者林正堃攝）領航猿葛拉漢與勇士洪楷傑爭球。（記者林正堃攝）

勇士莫巴耶跳投得分。（記者林正堃攝）勇士莫巴耶跳投得分。（記者林正堃攝）

勇士莫巴耶上籃得分。（記者林正堃攝）勇士莫巴耶上籃得分。（記者林正堃攝）

勇士威希上籃得分。（記者林正堃攝）勇士威希上籃得分。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中