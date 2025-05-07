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台北賽》一拍「打醒」搭檔邱相榤 王齊麟盼在主場至少突破第2輪

2025/05/07 22:16

王齊麟（左）／邱相榤。（記者盧養宣攝）王齊麟（左）／邱相榤。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕王齊麟／邱相榤今在超級300系列台北羽球公開賽男雙首輪以21：17、21：19，拍落去年亞軍組合江建葦／吳軒毅，收下16強門票。

王齊麟去年在台北賽陪伴奧運搭檔李洋完成「最後一舞」，今年是首度與邱相榤合拍出擊台北賽，兩人耗費38分鐘在台灣內戰中勝出，王齊麟指出，平常在國際賽與江建葦、吳軒毅一同練習時就知道對手實力不俗，發接發很有特色，「今天也做了滿充足的準備，中後半段被對手適應節奏後失誤較多，很高興最後關鍵分有拿下。」

王齊麟／邱相榤今在次局一度握有19：14領先，不過隨後被對手追到20：19，王齊麟坦言，無法在領先時順利關門是兩人的一大課題，「前幾站很常在領先時被逆轉，我們就互相提醒對方，不要想著分數、領先幾分，要專注在眼前這一分。」

邱相榤指出，兩人去年剛搭配時多靠個人能力，加上是新組合對手也不熟悉，但被對手研究後，今年在歐洲站陷入瓶頸，在亞錦賽狀況才慢慢變好。邱相榤形容歐洲站遇上「小亂流」時，一旁的王齊麟還打趣指出，「應該是滿大的亂流吧！」

另外，王齊麟今在比賽中誤擊邱相榤的耳朵，他說，「我在蘇迪曼盃時打中金元昊的頭後連續好幾分，結果今天打到他（邱相榤）的頭後，我們也連續拿好幾分，就是看要犧牲對手還是犧牲隊友。」

賽後耳朵仍相當紅的邱相榤表示，遭擊中後有點「小暈」，被問及是否因此被打醒，他則說「應該有啦」，也讓王齊麟笑稱「原來要用這麼暴力的方式！」

王齊麟／邱相榤本季已經6站止步16強，因此在台北賽的最大目標就是能突破第2輪，王齊麟指出，「雖然在自己的主場還是會想打到最後一天，但一場一場過比較重要，把每一場比賽顧好，才不會因好高騖遠而失足墜落。」

王齊麟（左）／邱相榤。（記者盧養宣攝）王齊麟（左）／邱相榤。（記者盧養宣攝）

王齊麟擊中邱相榤耳朵。（記者盧養宣攝）王齊麟擊中邱相榤耳朵。（記者盧養宣攝）

邱相榤耳朵遭王齊麟擊中。（記者盧養宣攝）邱相榤耳朵遭王齊麟擊中。（記者盧養宣攝）

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