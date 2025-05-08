NBA準決賽G2金塊大戰雷霆、台北賽16強 今日賽事預告與轉播

金塊對決雷霆。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽，第1場是教士對上洋基，第2場是費城人對上光芒。

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NBA季後賽準決賽G2，第1場由尼克對決塞爾提克，第2場是金塊對決雷霆，究竟是低種子的尼克與金塊能再度下剋上取得2：0領先，還是高種子的塞爾提克與雷霆能扳平系列賽？

台北羽球公開賽16強賽，男單王子維對決南韓全奕陳，周天成對決馬來西亞肖勒（Aidil Sholeh）；女單宋碩芸對決洪毅婷，林湘緹對決日本奧原希望，邱品蒨對決馬來西亞蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），陳肅諭對決日本宮崎友花。

MLB

07:00 教士@洋基 愛爾達體育2台

07:00 費城人@光芒 愛爾達體育1台

10:00 道奇@馬林魚 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:00 尼克@塞爾提克 準決賽G2 緯來體育

09:30 金塊@雷霆 準決賽G2 緯來體育、愛爾達體育1台

台北羽球公開賽

12:00 16強賽 博斯運動一台

TPBL

19:00 雲豹@國王 博斯運動二台、YouTube

WSBL/SBL冠軍賽

17:00 台元VS國泰 緯來精采

19:00 裕隆VS臺銀 緯來精采

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